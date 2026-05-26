La Diputación de Cuenca aprobará una modificación presupuestaria de 15,3 millones para inversiones y ayudas

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana. - EUROPA PRESS

CUENCA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha anunciado una modificación presupuestaria que permitirá movilizar inversiones por un importe de 15,3 millones de euros.

El presidente provincial se ha encargado de dar algunos de los detalles de una modificación que será posible gracias al remanente de la institución en el ejercicio 2025, de 14 millones de euros.

Para visibilizar el peso que tiene esta medida, ha destacado que "estamos hablando del 12% del presupuesto de la Diputación, que para este 2026 era de 125 millones de euros..

Estos 15,3 millones se van a distribuir en distintas líneas, entre ellas una convocatoria para gastos corrientes de ayuntamientos.

Martínez Chana ha calificado de "histórica" esta ayuda, destinada a sufragarlos gastos corrientes de los ayuntamientos".

En total se destinarán hasta cuatro millones de euros a los pueblos de menos de 1.8000 habitantes y llegará a 225 municipios y a todos los núcleos de población de menor tamaño.

Otro apartado de gran volumen es el que se destinará al servicio de prevención de incendios, donde se van a invertir hasta cuatro millones de euros para la dotación material de los nuevos parques de bomberos, "un paso final para que la apertura de los parques sea una realidad".

Inversiones en patrimonio, obras y subvenciones Esta modificación va a servir también para la adquisición definitiva del yacimiento de Noheda por parte de la Diputación, por la que habrá que pagar unos 165.000 euros de compensación y para crear una línea de ayudas para la gestión de yacimientos de titularidad municipal, dirigida especialmente a las minas romanas de Lapis Specularis y a los yacimientos íberos y celtíberos de la provincia.

Además, habrá varias inversiones en patrimonio, entre las que Martínez Chana ha destacado las que se harán en el Santuario de las Angustias de Cuenca, la ermita de Vara del Rey, la hospedería de los Jesuítas de Huete y para el edificio de los franciscanos de San Clemente.

Por otro lado, como complemento al plan de obras de servicios, habrá en la modificación de 3,2 millones de euros para obras en 69 municipios, entre las que ha mencionado la construcción del carril a la ermita de Manjavacas de Mota del Cuervo y medio millón de euros para una travesía en Tarancón.

Habrá también dinero para caminos vecinales y Martínez Chana ha mencionado, en concreto, la actuación en el que comunica Iniesta con Castillejo del Romeral.

En materia de subvenciones, el presidente de la Diputación ha anunciado un incremento de la ayuda de la Junta de Cofradías hasta los 50.000 euros, del dinero con el que se apoya a los premios de la Asociación de Mujeres Empresarias de Cuenca o a festivales de música como el 'Tin&Rock' de Villalba del Rey y la Fiesta de la Primavera de Radio Kolor o a eventos solidarios como el que promueve Planeta Movimiento con el atleta e influencer Brosjaca.

También se pueden destacar el incremento de las ayudas a deportistas destacados, que aumentará en 40.000 euros, y los 1,2 millones de euros para la Feria de Alimentación de Tarancón.

Ha recordado el presidente provincial que, cuando llegaron, se destinaban a esta cita apenas 60.000 euros.

Martínez Chana ha destacado, para finalizar, que estas medidas han sido consensuadas por los dos partidos, por lo que ha confiado en el que el Pleno ratificará por unanimidad estas propuestas, algo que ha agradecido, "porque entendemos que esta es la mejor manera de hacer política, la del acuerdo y el consenso, la que llega a todos los ciudadanos y beneficia a nuestra provincia".