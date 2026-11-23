Junta de Gobierno de la Diputación de Guadalajara. - DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara ha aprobado en una Junta de Gobierno Extraordinaria las dos convocatorias que componen el Fondo de Inversiones Municipales (FIM) del año 2027 y que, en conjunto, tienen una dotación total de 9.400.000 euro.

En esta ocasión, la Diputación realiza una convocatoria para ayuntamientos de municipios que tengan entre 1.000 y 20.000 habitantes, a la que destina 2.560.000 euros (el 27,23% de toda la dotación del FIM) y otra para todos los municipios menores de 1.000 habitantes, pedanías y EATIM, entre los que se distribuirán 6.840.000 euros, lo que representa el 72,77% de la cantidad total, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Cada uno de los 32 municipios de Guadalajara con población de entre 1.000 y 20.000 habitantes podrán recibir una subvención máxima de 80.000 euros, mientras que los fondos destinados a pueblos menores de 1.000 habitantes, pedanías y EATIM se distribuirán también con cantidades máximas predeterminadas por sus tramos de población y por su tipología administrativa.

Así, será de una subvención máxima de 7.000 euros para cada núcleo de población que tenga la consideración de pedanía o barrio; de 18.000 euros para cada EATIM y cada municipio de la provincia de hasta 100 habitantes; de 24.000 euros para municipios que tengan entre 101 y 250 habitantes; de 35.000 euros para municipios con entre 251 y 999 habitantes.

Ambas convocatorias ofrecen a los ayuntamientos la posibilidad de elegir entre dos tipos de inversión subvencionables: una actuación de obras de construcción, rehabilitación o mejora de infraestructuras municipales, o bien la adquisición de vehículos o maquinaria destinados al servicio público municipal.

Se subvencionarán los gastos de inversión que contempla la convocatoria que se realicen desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) hasta el 30 de junio de 2028.