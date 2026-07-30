La Diputación de Guadalajara aprueba por unanimidad 3 millones para reconstruir las zonas afectadas por los incendios

Pleno extraordinario en la Diputación de Guadalajara. - ADRIAN LOEJ/DIPUTACIÓN

GUADALAJARA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara ha aprobado este jueves por unanimidad un paquete extraordinario de tres millones de euros destinado a impulsar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de La Mierla, en la Sierra Norte, y de Selas, en la comarca de Molina de Aragón.

El acuerdo, respaldado por los tres grupos políticos de la Corporación provincial (PSOE, PP y Vox), permitirá poner en marcha las primeras actuaciones de recuperación ambiental, reparación de infraestructuras y apoyo a la actividad económica de los municipios damnificados.

Aunque el presidente de la Diputación, el socialista José Luis Vega, ya avanzaba este miércoles en Cogolludo este pleno extraordinario y urgente, la vicepresidenta y diputada de Economía y Hacienda, Susana Alcalde, ha sido quien ha defendido que estos tres millones constituyen "la primera piedra" de un proceso de recuperación que será "de largo recorrido" y que tendrá continuidad en los presupuestos de 2027, ya que las necesidades "son cambiantes" y se irán concretando conforme avancen los trabajos técnicos y las reuniones con los municipios afectados.

Así, la responsable provincial ha asegurado que la prioridad de la Institución es que "la Sierra Norte y la comarca de Molina no están solas" y que la Diputación responderá a las necesidades que vayan surgiendo.

Antes del pleno, el presidente de la Diputación ha avanzado algunas de las medidas que acompañarán este plan de reconstrucción. Entre ellas figura una primera ayuda de 25.000 euros para que los ayuntamientos puedan atender necesidades urgentes relacionadas con el abastecimiento de agua, la compensación futura por la pérdida de ingresos derivados de cotos de caza, aprovechamientos micológicos o retirada de leñas, así como actuaciones de apoyo a ganaderos, apicultores, hosteleros y pequeños negocios afectados por los incendios.

También ha avanzado una convocatoria extraordinaria para subvencionar al cien por cien las cuotas de autónomos y Seguridad Social de los profesionales de las localidades afectadas.

PP Y VOX CUESTIONAN LA GESTIÓN DE LA EMERGENCIA

El respaldo al expediente económico ha sido compartido por los grupos de la oposición, aunque tanto PP como Vox han aprovechado el debate para plantear distintas consideraciones sobre la gestión de la emergencia.

El portavoz del Grupo Popular, Javier del Río, ha anunciado el voto favorable de su formación al entender que ahora corresponde ayudar a los municipios afectados, aunque ha reclamado que, una vez superada la emergencia, se realice una evaluación de la respuesta dada al incendio.

En este sentido, ha afirmado que existen preguntas entre alcaldes y vecinos sobre la rapidez de la respuesta inicial, la coordinación entre administraciones y la información facilitada durante las horas más críticas del fuego, al tiempo que ha defendido extraer "lecciones y aprendizajes" para futuras emergencias.

Asimismo, ha insistido en reforzar la prevención de incendios y recordado que el PP ya propuso una dotación de 80.000 euros para que los pequeños municipios elaborasen planes de emergencia, además de reclamar una mayor inversión autonómica en limpieza y tratamiento de los montes.

Por su parte, el portavoz de Vox, José Luis Arcángel, ha expresado su solidaridad con los vecinos afectados y ha agradecido el trabajo de todos los profesionales que participaron en la extinción.

También ha defendido que situaciones como ésta demuestran que las diputaciones "no son administraciones prescindibles" y ha justificado el uso del remanente de tesorería para afrontar una emergencia de estas características.

Durante su intervención ha pedido también respeto a la presunción de inocencia respecto a la investigación abierta sobre el origen del incendio y ha mostrado dudas sobre el alcance de los 27 millones de euros anunciados por la Junta de Castilla-La Mancha para la recuperación de la zona, al tiempo que ha reclamado apoyo económico del Gobierno central.

En el turno de réplica, Susana Alcalde ha defendido la actuación desarrollada por la Diputación durante la emergencia, aunque ha admitido que siempre existe margen de mejora, y ha reprochado a Vox el tono de su intervención.

También ha respondido al PP asegurando que habrá tiempo para analizar la coordinación entre administraciones y las políticas de prevención, pero ha insistido en que el objetivo actual debe centrarse en la recuperación de las comarcas afectadas.

El presidente de la Institución provincial, José Luis Vega, ha coincidiendo en que las valoraciones técnicas llegarán una vez concluido todo el proceso, aunque ha defendido que la prioridad durante la emergencia fue proteger los núcleos urbanos y garantizar el regreso seguro de los vecinos a sus viviendas.

"No es momento de politizar esto", ha dicho, antes de celebrar la aprobación unánime de las medidas económicas.

Durante la sesión plenaria, Vega ha realizado además un balance de la actuación de la Diputación durante los incendios, destacando la movilización de 52 vehículos propios y 72 trabajadores durante los once días de intervención en el incendio de La Mierla, además de otros medios procedentes de distintas administraciones que actuaron bajo la dirección técnica del CEIS.

Según ha subrayado, el operativo permitió evitar que las llamas alcanzaran los cascos urbanos de los municipios amenazados, mientras que en el incendio de Selas se desplegaron otros 14 vehículos para proteger las localidades afectadas.