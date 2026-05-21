Diputación Toledo aprueba por unanimidad una declaración para promover el tramo Mora-Alcázar en el AVE Madrid-Jaén

Pleno ordinario provincial. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario de la Diputación de Toledo celebrado este jueves ha aprobado por unanimidad la declaración institucional para apoyar la ejecución y puesta en explotación del tramo ferroviario Mora-Alcázar de San Juan dentro del proyecto de la nueva línea de AVE Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén.

La Diputación considera estratégica esta infraestructura para garantizar la conectividad del interior peninsular y evitar el deterioro de los servicios ferroviarios que actualmente atraviesan Castilla-La Mancha.

La iniciativa se produce "en un contexto de creciente movilización institucional y social en defensa del corredor ferroviario tradicional frente a alternativas que podrían reducir el peso de Castilla-La Mancha en la planificación ferroviaria nacional", ha informado la Diputación en nota de prensa.

En las últimas semanas distintas plataformas, informa la Diputación en nota de prensa, "ayuntamientos y representantes políticos han reclamado públicamente la ejecución del tramo Mora-Alcázar de San Juan y la defensa del eje ferroviario Madrid-Jaén a través de La Mancha".

La propuesta aprobada por la Diputación destaca que la ejecución de este tramo permitiría mejorar notablemente los tiempos de conexión con Madrid, reforzar la cohesión territorial, favorecer la movilidad sostenible e impulsar el desarrollo económico y turístico de numerosos municipios de la región.

Asimismo, se recuerda que el proyecto ferroviario cuenta con antecedentes y estudios aprobados desde hace años dentro de la planificación estatal de infraestructuras ferroviarias.

APOYO A LA REHALA

Del mismo modo, se ha aprobado por unanimidad una iniciativa que solicita a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el inicio del procedimiento para declarar la rehala y la montería como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial.

La declaración pone en valor el arraigo histórico, cultural y social de estas prácticas en la provincia de Toledo y su relevancia como motor económico del medio rural, destacando su vinculación con el turismo cinegético, la creación de empleo y la conservación de tradiciones profundamente ligadas a numerosos municipios de la provincia.

La Diputación ya había mostrado públicamente su respaldo a esta iniciativa semanas atrás, acogiendo una reunión con representantes del sector cinegético regional para avanzar en la consolidación de apoyos institucionales a la declaración BIC de la montería y la rehala en Castilla-La Mancha.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

El Pleno ha aprobado también por unanimidad una modificación presupuestaria del Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria (OAPGT) por importe de 5,5 millones de euros, financiada con remanentes de tesorería de 2025, destinada a reforzar las ayudas para inversiones municipales.

Esta financiación permitirá poner en marcha el "Programa de mejora de infraestructuras rurales y urbanas", dirigido a mejorar servicios e infraestructuras en los municipios de la provincia y contribuir al bienestar y calidad de vida de los vecinos.

Durante la sesión plenaria también se dio cuenta del informe de evaluación de las reglas fiscales correspondiente al primer trimestre de 2026 del presupuesto consolidado de la Diputación, el Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria y el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios.

El informe refleja el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del límite de deuda pública, con una capacidad de financiación consolidada superior a los 20,5 millones de euros y sin deuda viva registrada al cierre del trimestre.

PSOE ADVIERTE DE LOS RIESGOS

Por su parte, la portavoz del PSOE Tita García Élez ha destacado que la Diputación "está para defender a los municipios de la provincia" y ha advertido del riesgo de que determinadas modificaciones ferroviarias puedan perjudicar conexiones esenciales para localidades como Mora, Orgaz, Consuegra o municipios de los Montes de Toledo.

Asimismo, ha reclamado al Ministerio que garantice unas infraestructuras ferroviarias que mejoren la comunicación y las oportunidades de desarrollo para el conjunto de la provincia, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Por su lado, respecto a la declaración de la rehala, García Élez ha defendido el respaldo del Grupo Socialista a una actividad "muy importante para la provincia de Toledo" y para numerosos municipios donde el sector cinegético constituye un motor económico y social, subrayando que este tipo de iniciativas "contribuyen a mantener vivos los pueblos y a apoyar a las asociaciones que trabajan para conseguir el reconocimiento patrimonial de la rehala y la montería".

Además, el Grupo Socialista en la Diputación de Toledo ha apoyado este jueves la modificación presupuestaria de 5,5 millones de euros aprobada en el Pleno provincial, al considerar que esos recursos "deben llegar directamente a los ayuntamientos de la provincia", tal y como viene reclamando desde hace meses.

No obstante, la formación ha exigido al equipo de Gobierno de Partido Popular y Vox que el reparto de esos fondos se realice mediante una convocatoria pública "con criterios objetivos, transparentes y equitativos", evitando cualquier utilización partidista de los recursos provinciales.