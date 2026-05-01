Diputación de Toledo ensalza su programa Toledo Emplea+ para reforzar las políticas de empleo en la provincia

La portavoz de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos. - DIPUTACION DE TOLEDO

TOLEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos, ha puesto en valor el esfuerzo que está realizando la Institución en materia de empleo, y ha destacado el nuevo programa Toledo Emplea+, para reforzar las políticas activas de empleo en la provincia, dando respuesta así a las necesidades de los ciudadanos y a las demandas de los ayuntamientos.

Este 1 de mayo y durante su asistencia a la Romería del Valle en Toledo, la portavoz provincial ha recordado que este jueves quedó aprobado en Junta de Gobierno este plan y recoge 21 millones de euros en dos anualidades.

De este modo, Toledo Emplea+ responde al "compromiso firme" del equipo de Gobierno de la Diputación con el empleo y con el desarrollo de los municipios de la provincia, especialmente en el medio rural, "donde estas oportunidades son clave en la lucha contra la despoblación".

Una iniciativa provincial que se une a los Talleres+ y el Programa de Apoyo Activo al Empleo de Castilla-La Mancha. De Frutos ha asegurado además que el compromiso con las necesidades de los ciudadanos y de sus municipios también se ve reflejado en la reciente aprobación de las bases reguladoras y convocatoria del Plan Extraordinario de Inversiones (PEI), "un instrumento fundamental para el desarrollo y mejora de los servicios públicos locales que, con una dotación de 20 millones de euros, aumenta más del 33% respecto al año anterior".