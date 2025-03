Las diputaciones reivindican en Toledo un cambio del modelo de financiación local

TOLEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El IV Foro Económico Español de Castilla-La Mancha que ha celebrado este jueves su primera jornada en Toledo, ha sido escenario de la reivindicación de una actualización del sistema de financiación local.

En la Mesa Redonda 'Retos de la Financiación Local, Asignatura Pendiente', que han compartido el presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero; su homólogo en Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y la vicepresidenta de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos, se ha puesto énfasis en la adaptación a las necesidades de las administraciones municipales.

En este sentido, Cabañero ha defendido que "los ayuntamientos son la primera línea de acceso a los servicios públicos y deben contar con una financiación suficiente y justa. La autonomía local reconocida en la Constitución debe ir acompañada de los recursos adecuados".

Por este motivo, ha reivindicado un modelo de financiación local que tenga en cuenta la realidad de los municipios rurales y las dificultades que enfrentan para prestar servicios en igualdad de condiciones, señalando lo necesario de acometer esta reforma.

Así, ha reflexionado que los ayuntamientos han sido históricamente el "hermano pequeño" dentro de la estructura territorial del Estado: "aunque la Constitución reconoce la igualdad entre las administraciones, en la práctica la financiación local siempre ha quedado relegada frente a la autonómica y estatal".

Al hilo de ello, ha abogado por un sistema más equitativo que asegure la igualdad en la prestación de servicios, considerando medidas de discriminación positiva para territorios con mayor dispersión de población. "El tamaño importa, porque cuesta más prestar un servicio a poca población en un lugar más aislado que a mucha población en un entorno bien comunicado. Si no aplicamos una discriminación positiva en favor de los municipios pequeños, habrá servicios que no se podrán prestar con la calidad que exige la propia Constitución", ha explicado.

Respecto a la subida de impuestos que se ha planteado en la conversación, Santi Cabañero ha cuestionado la capacidad tributaria como fuente de ingresos para municipios pequeños, ya que la recaudación sería mínima y no garantizaría la prestación de esos servicios esenciales.

"Como financiación de los ayuntamientos no me sirve con que me den más capacidad tributaria, porque si soy el Ayuntamiento de Madrid (o de cualquier gran ciudad) y puedo subir la presión fiscal un X%, probablemente eso me va a aportar mayor capacidad de financiación, pero si soy de un pueblo de 70 habitantes como tengo en mi provincia, por mucho que suban los impuestos 10 euros, pues serán 700 euros", ha señalado en este sentido.

En la misma línea, Valverde ha argumentado que los ayuntamientos necesitan mejor financiación y menos fiscalidad para poder garantizar los servicios públicos esenciales.

En su intervención, ha defendido la necesidad de un nuevo modelo de financiación para los ayuntamientos y diputaciones, al considerar que el sistema actual no garantiza una distribución justa de los fondos ni permite a los consistorios atender adecuadamente a sus ciudadanos.

Ha asegurado que el debate sobre la financiación autonómica lleva demasiado tiempo abierto sin que se adopten soluciones justas y equitativas. Y ha insistido en que el modelo debe consensuarse entre todas las comunidades autónomas y no aplicarse "a la carta", beneficiando a unos territorios sobre otros.

Además de la necesidad de reformar la financiación autonómica, ha señalado que también es urgente abordar el modelo de financiación de los ayuntamientos y diputaciones.

"Desde hace mucho tiempo, los ayuntamientos vienen reivindicando una mayor justicia redistributiva en cuanto a los fondos de los que disponen para poder prestar los servicios que son de su competencia, pero también para aquellos que les son delegados por las comunidades autónomas", ha declarado.

También ha denunciado que las comunidades autónomas transfieren competencias a los ayuntamientos sin aportar los fondos necesarios para su ejecución.

"Estamos viendo cómo permanentemente se transfieren delegaciones de competencias, sobre todo en materia de bienestar social, de educación o de cualquier otro ámbito, pero la financiación no llega con ellas. Esto provoca situaciones de insostenibilidad económica y financiera para muchos ayuntamientos de Castilla-La Mancha y de la provincia de Ciudad Real", ha advertido.