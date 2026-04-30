La Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego publica las tasas vigentes en la Junta para este año

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TOLEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha publicado la relación de las tasas vigentes en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con las cuantías e importes actualizados para el ejercicio 2026.

La resolución, según el texto que figura en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) de este viernes y recoge Europa Press, recoge las tarifas de las distintas tasas, sin hacer mención del resto de los elementos configuradores de cada relación jurídico-tributaria como puedan ser hechos imponibles, exenciones, bonificaciones u otros.

Así, tras la denominación de la tasa en cuestión --las comunes a cada Consejería y las de cada uno de los departamentos-- se mencionan las disposiciones que la regulan y su importe.

Esta publicación tiene carácter informativo y divulgativo de los textos a que se refiere, siendo la correspondiente publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha o en el Boletín Oficial del Estado, de los textos originales y de sus sucesivas modificaciones la que conlleva los efectos jurídicos de la publicidad previstos en las leyes.