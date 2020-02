El director de la nuclear de Trillo cree que tener un silo es algo "irrenunciable" para España

Publicado 04/02/2020 13:53:49 CET

El director de la central nuclear de Trillo (Guadalajara), Javier Vallejo, ha apuntado que la construcción en España de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para albergar el combustible gastado de las nucleares del país "es cada vez más irrenunciable", aunque ha asegurado que la planta alcarreña puede seguir almacenando los residuos que genera en su ATI (Almacén Temporal Individualizado) al menos otros 25 años.

Así se ha pronunciado el director de Trillo en su comparecencia semestral ante los medios para dar cuenta del funcionamiento de la planta, rueda de prensa en la que ha dejado claro que, en su opinión, hasta que no haya una decisión definitiva de un almacén permanente, habrá que pasar por un ATC o por varios almacenes pero "un almacén hay que tener sí o sí".

Ante los rumores de los últimos días no ha querido entrar a valorar si podría ser uno, dos o tres almacenes; considera que puede ser una decisión técnica y económica pero ha indicado que "muchas veces, en economía, uno, más uno, más uno no es igual a tres".

En este sentido, Vallejo ha recordado que España paga diariamente a Francia una gran cantidad por el combustible que tiene almacenado en el país vecino por no contar en España con un ATC. En cuanto a la nuclear de Trillo, ha aclarado que esta planta, la más moderna del país, tiene resuelta su gestión del almacén de combustible gastado y ha asegurado que podría estar operando más de 50 años sin problemas de almacenamiento porque tiene el ATI ,con lo cual le restarían unos 25 todavía.

Según ha explicado, en el ATI de Trillo caben 80 contenedores y de momento almacena 32, y por ello, ha aclarado que aun sin ATC, la planta podría operar de forma autónoma, gestionando su propio almacén mucho más tiempo.

"No tener ATC no condiciona la operatividad de la central", ha precisado el director de la planta de Trillo, instalación que tiene autorización de explotación para funcionar hasta el 2024.

En todo caso, ha precisado que ya han comenzado a realizar los estudios evaluaciones pertinentes para que si las empresas propietarias quieren pedir de nuevo autorización de explotación para continuar su actividad, puedan hacerlo, ha subrayado.

Sin embargo, ha señalado que el ATI de Trillo no podría acoger ahora combustible de otras centrales porque la licencia que tiene no lo autoriza. "En el documento de licencia no está así", ha puntualizado.

En diciembre de 2021 Trillo tiene que presentar estos estudios al Consejo de Seguridad Nuclear, aunque Vallejo ha insistido en que la decisión de pedir una ampliación de la actividad no es suya sino de las empresas propietarias.