La directora de la Guardia Civil afirma que "lo que hay que hacer con la UCO es darles medios y dejarles trabajar"

CUENCA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha asegurado que el apoyo del Gobierno de España a la UCO y a Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil es "absoluto".

A preguntas González de los medios de comunicación de Cuenca sobre la petición, por parte de asociaciones de guardias civiles, de un mayor apoyo del Ministerio del Interior a la UCO tras conocerse las filtraciones contra esta unidad de la exconcejala socialista Leire Díaz.

González no ha querido entrar en el contenido de esos audios "que se han producido en un ámbito que no me compete valorar", pero ha reiterado que en esta segunda etapa en la dirección del Instituto Armado "continuaré con la línea de gobierno que se ha hecho durante estos años, que es tener más efectivos".

También ha destacado la inversión de entorno a los 500 millones de euros que se ha hecho en infraestructuras de la Benemérita con fondos propios y europeos y ha apuntado que "es así como se apoya a la Guardia Civil". "Lo que hay que hacer con la UCO es darles medios y dejarles trabajar", ha concluido.