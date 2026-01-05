El DOCM publicará este miércoles una convocatoria para incentivar la contratación indefinida dotada con 3,5 millones

La directora general de Empleo, Elena García - A.PEREZ HERRERA

TOLEDO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará este miércoles, 7 de enero, una nueva convocatoria para incentivar a la contratación indefinida de los colectivos con más dificultad para el acceso al mercado laboral en la Comunidad Autónoma, con una inversión de 3,5 millones de euros.

Así lo ha adelantado en rueda de prensa este lunes la directora general de Empleo, Elena García, quien ha detallado que esta convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre de 2026, pudiendo realizarse las contrataciones hasta el próximo mes de octubre.

Además, a preguntas de los medios, ha concretado que --con esta línea de ayudas-- el Gobierno regional espera que se puedan hacer unos 470 contratos "aproximadamente".