Dolz defiende en el Día de CLM que el Plan XCuenca traerá viviendas asequibles para jóvenes y calles que unirán barrios

Cuenca acoge el acto por el Día de C-LM - EUROPA PRESS / LOLA PINEDA

CUENCA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha defendido en el acto del Día de la Región el Plan XCuenca y los equipamientos que se crearán en los terrenos ferroviarios, entre los que habrá "viviendas para jóvenes" y "calles que unirán barrios que ahora están separados".

Dolz, anfitrión en este acto institucional, ha dado la bienvenida a los invitados a este acto en el Auditorio de Cuenca en una intervención que ha comenzado con textos José Luis Coll y a Federico Muelas y un repaso a los escritores, artistas y pintores de la vanguardia pictórica de la década de los sesenta.

"Cuenca entró en la modernidad cuando esa palabra no estaba ni en el ideario de este país", ha asegurado el primer edil, que ha presumido de "ciudad inspiradora" y de paisaje natural.

"Tenemos mucha historia detrás que nos ha hecho ser lo que somos actualmente", ha enfatizado un Dolz que ha destacado también la gastronomía de Cuenca.

"Os aseguro que todo aquel que nos visita se queda prendado de la ciudad", ha defendió Dolz, que ha reivindicado el trabajo que ha hecho para su equipo para mejorar el mantenimiento urbano, pero también, con la colaboración del Gobierno regional, de proyectos "grandes" como el Hospital Universitario que, ha asegurado, "no habría existido" si Emiliano García-Page no hubiera sido presidente de Castilla-La Mancha.

DEFENSA DEL PLAN XCUENCA

Por otro lado, también ha defendido el Plan XCuenca que va a tener "viviendas asequibles, pensando en los jóvenes" y calles que van a unir barrios "que ahora están separados".

"Queremos que, quien quiera vivir en Cuenca, pueda vivi en Cuenca", ha insistido el alcalde, que ha pedido "que no nos instalemos en la parálisis, como quieren algunos. Es una oportunidad única, una colaboración entre instituciones que va a cambiar radicalmente esta zona de la ciudad", ha reiterado.

Por su parte, el alcalde ha anunciado que van a continuar desarrollando actividades en los barrios "y a seguir plantando cara al enfado frente a los avances".

Esto forma parte, ha sido, de un "proyecto de ciudad apuntalado con nuevas infraestructuras de comunicación que se tienen que producir en un futuro cercano", entre las que ha citado las nuevas conexiones con la Ronda Oeste del Hospital Universitario o las que unirán el barrio de Villarromán con el barrio de Tiradores y los remontes mecánicos.

Finalmente, ha terminado con un mensaje de orgullo castellano-manchego y con unas palabras para los conquenses homenajeados en este día, con una mención especial a su socio de Gobierno, Isidoro Gómez Cavero.

"Siempre, en cada uno de los puestos que has tenido, has pensado en lo mejor para Cuenca, como médico, como presidente del balonmano, como concejal y como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cuenca, eres una persona muy querida y apreciada por los conquenses", ha dicho del galardonado, que no ha podido asistir a recoger su premio,.