Dolz pide a PP y Vox "bregar" por el Plan XCuenca o digan públicamente que, si gobiernan, volverá el tren convencional

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, interviene en el Debate sobre el Estado del Municipio. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha defendido durante el Debate sobre el Estado del Municipio su proyecto político, que ha calificado como de "transformación de los barrios" y que han desarrollado "frente a quienes hacen oposición para la ciudad".

En ese sentido, el primer edil ha recordado que había "agoreros" que no decían que no iban a hacerse obras como el nuevo hospital, los remontes y el Plan XCuenca, un proyecto de urbanización de los terrenos ferroviarios que, ha subrayado que se desarrollará durante varias legislaturas.

Por ello, Dolz ha pedido a PP y Vox que "breguen" también por el Plan XCuenca o, de lo contrario, que digan públicamente que, si ellos gobiernan, "Dios no lo quiera", el tren convencional va a volver.

Durante aproximadamente una hora, el alcalde ha repasado distintos proyectos municipales en una intervención que ha comenzado con unas palabras de agradecimiento a sus socios de gobierno de Cuenca nos Une: Marta Tirado, "que eres una más de nosotros y eres totalmente consciente de la importancia de los acuerdos" e Isidoro Gómez Cavero, que incluso en su enfermedad, que finalmente le ha obligado a dejar la Corporación Municipal "ha buscado cómo sacar la mejor versión de esta ciudad".

Dolz ha indicado que el trabajo de su equipo empezó en 2019 "en el que se asentaron las bases de muchos proyectos, que han contado con el apoyo de otras administraciones", por lo que ha deseado "que no dejemos a medias este proyecto de ciudad".

Así ha citado varias actuaciones en barrios como Cañadillas o Villa Román, Casablanca y San Fernando, así como en las pedanías, con varias obras ejecutadas con el Plan de Obras y servicios de la Diputación.

También ha destacado el "acierto" de la pasarela del Arco de Bezudo y ha adelantado que está casi terminada la primera fase de la restauración de la muralla. Por otro lado, el alcalde Darío Dolz también ha dedicado unos minutos a aplaudir el éxito de las lanzaderas al AVE, que han alcanzado los 206.576 usuarios en el mes de mayo desde su puesta en marcha.

"Es el momento de embellecer Carretería" Darí Dolz también ha defendido en el debate la remodelación de Carretería y ha recordado que la peatonalización también fue discutida en su momento, "y hoy ya nadie duda que fue un acierto". Por ello, ha insistido en que "es el momento de embellecer" la principal arteria comercial de la ciudad y ha agradecido el trabajo de los técnicos que han elaborado el proyecto.

El alcalde de Cuenca también ha hecho referencia a la puesta en marcha del nuevo Hospital Universitario, con un "traslado ejemplar" y que ha supuesto que ahora, tras la mudanza, no solo hay atenciones para las que no hay que desplazarse a otras ciudades, sino que ahora "es receptora de servicios sanitarios".

De los trabajos del Consorcio , ha destacado especialmente los de la Iglesia virgen de la Luz y el paso bajo el Puente de la Trinidad, si bien ha lamentado que este espacio haya sufrido acciones vandálicas.

BUEN MOMENTO EMPRESARIAL

En materia económica, al alcalde ha manifestado que que "estamos en un momento empresarial muy bueno" y ha puesto como ejemplo la llegada de la multinacional Sumitomo y de varias tecnológicas que han creado unos 400 puestos de trabajo, a los que ha sumado o los 650 generados en torno al laboratorio de innovación forestal UFIL, al que quiere dar continuidad.

Por otro lado, Dolz ha subrayado el descenso de la deuda del Ayuntamiento de Cuenca, que ha pasado de los 65,1 millones de euros con los que comenzó su mandato a los 15,57 que habrá, si salen las cuentas, cuando termine el actual ejercicio.

Cultura, servicios sociales, seguridad y personal han sido otras de las materias que Dolz ha abordado en una intervención donde ha destacado el trabajo realizado por los servicios municipales durante las crecidas del río de principios de año, provocadas por una concatenación de borrascas.

Además, ha hecho mención al trabajo del servicio de aguas, especialmente a los últimos días con las averías que se han ido sucediendo, para confirmar que se está valorando construir un nuevo depósito de 15.000 litros y adelantar que está a punto de salir a licitación un plan para abordar el problema de la cal en el suministro de la ciudad.