La DOP Manchuela cumple 25 años de trabajo a favor del territorio y de una producción vitivinícola de calidad

ALBACETE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha felicitado a la Denominación de Origen Protegida Manchuela por sus 25 años de vida, un cuarto de siglo que se resume "en la solvencia que tenéis y la trayectoria que habéis desarrollado".

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha hecho esta afirmación en el acto de celebración del 25 aniversario de esta denominación, un evento que ha contado con el presidente de la misma, Juan Descalzo; la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; los delegados de Agricultura en Albacete y Cuenca, Ramón Sáez y Rodrigo Fernández, respectivamente; además de bodegueros, viticultores y agentes sociales y económicos de las provincias de Albacete y Cuenca, donde se ubica esta denominación.

El reconocimiento oficial de esta DO tuvo lugar en el año 2000, aunque su andadura comenzó mucho antes, en 1997, con la creación de la Asociación Pro-Vinos Denominación de Origen Manchuela. En 2017 se constituyó como Interprofesional Agroalimentaria y el año pasado, la Consejería de Agricultura, mediante una resolución, consideraba el órgano de gestión de esta Interprofesional como Agrupación de Productores, según ha informado la Junta en nota de prensa.

"Como podemos ver, estamos hablando de una historia de crecimiento que ha conseguido aunar el legado vitivinícola histórico con la innovación, que lo ha hecho bajo un criterio de productividad, marcado en la sostenibilidad y que además produce unos vinos excelentes y con mucha personalidad que se comercializan en los principales mercados nacionales e internacionales", en palabras del consejero.

En estos momentos, los viñedos de la D.O. Manchuela ocupan una superficie aproximada que sobrepasa las 70.000 hectáreas entre las provincias de Albacete y Cuenca, cuenta con más de 1.000 viticultores y más de 30 bodegas que producen diferentes variedades, tanto blancas como tintas, "entre las que destaca el potencial de la variedad autóctona Bobal, emblema de la D.O. Manchuela, y la Macabeo". Además, estos datos ponen de manifiesto "la importancia que tiene en la zona para seguir garantizando ese crecimiento económico y social, que asienta población y que forma parte de la economía de todo el entorno".

Con estas uvas, se elaboran vinos tintos, rosados y blancos que siguen ganando reconocimiento gracias al trabajo constante de las bodegas y cooperativas, los enólogos y viticultores de la zona, "de hecho, este año, esta denominación ha sumado un buen número de galardones en diferentes concursos de prestigio, nacionales e internacionales, entre los que están los Premios Gran Selección Campo y Alma que otorgamos desde el Gobierno regional", ha subrayado Julián Martínez Lizán.

Por último, el consejero ha felicitado a todas las personas y entidades que en el día de hoy han sido reconocidas "por su contribución a la historia de éxito de esta denominación". Unos logros que ha ensalzado, animando a continuar por este camino, "para lo que contaréis con el apoyo del Gobierno regional, que refrenda vuestro compromiso con lo que sois, una denominación de origen de referencia que une a dos provincias, que está sabiendo crecer, exportar e innovar, pero sin perder su esencia".

Este evento de aniversario cuenta con el patrocinio de Campo y Alma, la marca de calidad de Castilla-La Mancha, que permite distinguir los productos agroalimentarios que se producen, elaboran o transforman en la Comunidad Autónoma y que están acogidos a una denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida.