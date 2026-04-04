Dos afectados por inhalación de humo tras un incendio en una casa en Bienservida

Archivo - Imagen de Google Maps de Bienservida - GOOGLE MAPS - Archivo

ALBACETE, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado afectadas por inhalación de humo este viernes tras un incendio ocurrido en una casa de la localidad albaceteña de Bienservida.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el incendio comenzaba a las 21.12 horas de este viernes en un colchón de una casa ubicada en la calle de la Torre.

Los afectados son un hombre de 50 años de edad y una mujer de 51, que han sido trasladados al Hospital General Universitario de Albacete en una ambulancia de soporte vital básico. El fuego, por su parte, ha quedado ya extinguido.

En el operativo, además de la citada ambulancia, también han participado efectivos de la Guardia Civil y un médico de Urgencias.