Dos detenidas en Ciudad Real, una de ellas menor, por robar ropa valorada en 400 euros usando a una niña

CIUDAD REAL 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a dos mujeres por la comisión de hurtos en establecimientos utilizando a menores de edad. Las dos detenidas accedían a los comercios junto a la niña, portando bolsas de otros establecimientos y simulando ser una familia que se encontraba realizando compras.

Una vez dentro del comercio, según explica la Policía, seleccionaban la mercancía y la introducían en la bolsa que portaba la menor, que era quien abandonaba en primer lugar el establecimiento sin levantar sospechas.

Agentes uniformados de la Policía Nacional detuvieron 'in fraganti' a estas dos mujeres tras sustraer más de 400 euros en ropa de un conocido establecimiento del centro de la capital que dio aviso a la Policía Nacional a través del teléfono 091.

Las dos mujeres, una de ellas menor de edad, utilizaron a una niña de apenas siete años de edad durante el robo y fueron finalmente interceptadas en las inmediaciones cuando trataban de huir.

Los agentes no pudieron localizar a la niña pequeña, que huyó en otra dirección con todas las prendas de ropa hurtadas previamente, por lo que la investigación continúa abierta para determinar la identidad de la menor y si ésta pudiera encontrarse en una situación de riesgo.

La detenida mayor de edad cuenta con una dilatada experiencia en la comisión de infracciones contra el patrimonio y tiene antecedentes penales por delitos de estafa y tráfico de estupefacientes.