Dos detenidos por la comisión de más de 30 robos en vehículos y domicilios de Ciudad Real

CIUDAD REAL 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a los dos presuntos responsables de la comisión de más de una treintena de delitos contra el patrimonio cometidos en la ciudad, hechos que llevaron a cabo desde octubre de 2025 y que afectaron principalmente a las zonas residenciales de 'Los Rosales' y 'La Granja'.

Según informa la Policía, el 'modus operandi' que seguían en los robos permitió centrar la investigación en torno a dos conocidos delincuentes especializados en la rápida ejecución de robos en la vía pública.

Los autores accedían al interior de los vehículos fracturando ventanillas laterales para sustraer en pocos segundos todos los efectos del interior, incluyendo documentación personal y tarjetas bancarias con las que posteriormente cometían otros delitos como estafas, compra y venta de objetos robados e incluso robos con fuerza en viviendas.

También accedían a los domicilios mediante escalo, aprovechando accesos abiertos en patios y zonas interiores.

Además, se pudo comprobar que algunos de los vehículos en los que habían sustraído objetos ya se encontraban abiertos por descuido de sus propietarios, lo que facilitaba el robo sin alertar a vecinos o testigos.

Su detención ha permitido por el momento el esclarecimiento de veinte robos con fuerza en interior de vehículo, tres robos con fuerza en domicilio, cinco hurtos en interior de vehículo, tres estafas y la sustracción de un turismo. La investigación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta su implicación en otros delitos contra el patrimonio en Ciudad Real.

En vista de la gravedad de los hechos y la multirreincidencia en la comisión de delitos contra el patrimonio, se ha decretado el ingreso en prisión de los detenidos.

OPERATIVO PARA PROTEGER LAS ZONAS RESIDENCIALES DE LA CAPITAL

La Policía Nacional estableció un operativo policial para reforzar la presencia policial con unidades uniformadas y de paisano en aquellas zonas en las que se venía incrementando la comisión de este tipo de delitos.

Por otro lado, a través de la Delegación de Participación Ciudadana, se mantuvieron sucesivos contactos con perjudicados y asociaciones de vecinos para darles unas pautas de prevención en torno a vehículos y viviendas, así como recordarles que en caso de presenciar personas sospechosas o ser testigos de un delito, deben contactar de inmediato con la Policía Nacional, bien a través del teléfono 091 o bien a través de la aplicación gratuita para teléfonos móviles Alertcops.

Una de las recomendaciones que la Policía Nacional ha transmitido a los vecinos es la de anotar o fotografiar los datos de registro y número de serie de las balizas de señalización que guardan en los vehículos, ya que son susceptibles de robo.

En caso de que fueran sustraídas, gracias a este número identificativo se facilitaría la investigación policial y sería posible su recuperación.