Dos detenidos en Cuenca cuando transportaban seis kilos de cocaína por el casco antiguo de la ciudad

La Policía Nacional sorprende a dos traficantes cuando transportaban una bolsa con seis kilos de cocaína por el casco antiguo de Cuenca - POLICÍA NACIONAL

CUENCA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Cuenca a dos personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, después de que una patrulla les sorprendiese transportando un cargamento de seis kilogramos de cocaína por el casco antiguo de la ciudad.

Uno de los implicados fue detenido en el momento con los paquetes de cocaína y el otro fue arrestado días después cuando portaba 15.000 euros en efectivo, según informa la Policía.

Esta intervención se inició el 20 de noviembre cuando una patrulla que estaba realizando labores de prevención en el casco antiguo de Cuenca detectó la presencia de dos individuos que caminaban juntos y comenzaron a mostrar una actitud esquiva.

En el momento en que los agentes se dirigieron hacia ellos, emprendieron la huida a la carrera en distintas direcciones, iniciándose entonces una persecución a pie sobre el individuo que portaba una bolsa y que fue alcanzado en unas decenas de metros.

Pese a la fuerte resistencia y agresividad que mostró hacia los policías, fue detenido y se comprobó que el interior de la bolsa portaba seis paquetes de cocaína, de un kilogramo de peso cada uno.

Fruto de la investigación posterior, se localizaron dos vehículos relacionados con los implicados, en uno de los cuales la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional descubrió un doble fondo o 'caleta' con un complejo mecanismo de activación hidráulica que las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas utilizan para dificultar la localización de la sustancia estupefaciente cuando la transportan.

En los vehículos también se encontraron seis teléfonos móviles de alta gama, dispositivos de geolocalización y ordenadores portátiles. Posteriormente el 25 de noviembre, y una vez identificado el segundo varón que se había dado a la fuga el día de la incautación, se procedió a su detención portando en el momento en que fue arrestado un paquete precintado con papel celofán con 15.000 euros en efectivo.

Tras el registro practicado posteriormente en su domicilio y previa autorización judicial, le fueron intervenidos otros 3.000 euros en efectivo.