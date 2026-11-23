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CUENCA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Cuenca a un varón y una mujer como presuntos autores de cinco delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal, tras ser identificados como responsables de cinco sustracciones de catalizadores de vehículos.

La investigación se inició de inmediato tras tener conocimiento de que se habían producido varias sustracciones de catalizadores en vehículos en la zona del Hospital Universitario de Cuenca, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Las primeras pesquisas permitieron relacionar estos robos con un grupo criminal que operaba de manera itinerante por toda la geografía española.

En su labor delictiva se dedicaban a la sustracción de los catalizadores de vehículos estacionados en aparcamientos de grandes superficies comerciales o de servicios.

Los catalizadores son un componente del sistema de escape de los vehículos de motor de combustión, cuya función principal es reducir y controlar la emisión de gases y partículas contaminantes. El motivo principal del robo es el elevado precio que alcanzan los materiales que los integran en establecimientos de reciclaje y desguaces.

Gracias a la eficaz investigación y coordinación entre las unidades actuantes, así como a la rapidez y precisión en las gestiones practicadas, se logró la plena identificación de los autores en un breve espacio de tiempo.

Como resultado de este trabajo, se ha procedido a la localización y detención de estas dos personas.