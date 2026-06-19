Dos detenidos y un investigado en Fuente-Álamo por agredir a otra persona fracturándole la mandíbula

Agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Fuente-Álamo (Albacete) han detenido a dos personas, vecinas de esa misma localidad, una de 26 y otra de 54 años de edad, como presuntas autoras de un delito de lesiones. Por los mismos hechos ha resultado investigado otro vecino de Fuente-Álamo, de 18 años de edad.

La Guardia Civil de Montealegre del Castillo tuvo conocimiento, a raíz de una llamada del Centro Operativo Complejo (COC) de la Guardia Civil de Albacete, que atiende el teléfono de urgencias 062, de una posible riña entre varias personas en la localidad de Fuente-Álamo, sufriendo una de ellas lesiones de consideración, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Una vez en el lugar del suceso, los agentes del Cuerpo observaron la presencia de una persona que presentaba diversas lesiones, algunas de las cuales revestían cierta gravedad, motivo por el que fue evacuada en ambulancia hasta el hospital comarcal de Hellín (Albacete). Los partes médicos resultantes informaron que la víctima presentaba fractura de mandíbula, pérdida de piezas dentarias y síntomas de una posible pérdida parcial de audición.

Las primeras gestiones realizadas por la Guardia Civil de Fuente-Álamo confirmaron cómo tres personas habían participado en una violenta agresión sobre la víctima mientras esta se encontraba en plena vía pública.

Las investigaciones posteriores consiguieron recopilar los datos suficientes para identificar a los participantes en la agresión, localizarlos y proceder a su detención como presuntos autores de un delito grave de lesiones.

Dos de los tres autores cuentan con antecedentes policiales anteriores por delitos de lesiones, así como por participación en riñas tumultuarias, una de ellas ocurrida el pasado mes de marzo en la localidad albaceteña de Ontur, por la que también resultaron detenidos.

Las diligencias policiales, instruidas por la Guardia Civil de Fuente-Álamo, junto con las dos personas detenidas, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almansa, que ha entendido de las actuaciones.

Dadas las lesiones producidas sobre la víctima y según el artículo 150 del Código Penal, los autores de los hechos podrían acabar siendo condenados por la comisión de un delito de lesiones agravado, castigado según el citado texto legal con penas de prisión de tres a seis años.