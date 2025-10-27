Dos detenidos con numerosos antecedentes por hurtar en perfumerías de Tomelloso efectos por más de 2.000 euros

Archivo - Coche de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a los presuntos autores de varios hurtos en perfumerías de Tomelloso, valorados en más de 2.000 euros. Los detenidos eran poseedores de gran cantidad de antecedentes por hechos similares en todo el territorio nacional.

Según informa en nota de prensa el instituto armado, la primera denuncia se produjo en julio de este año, cuando dos personas sustrajeron una importante cantidad de perfumes en un comercio situado en una céntrica zona comercial del municipio, ascendiendo el valor de lo sustraído a un total de 1.700 euros.

Pocos días después de este primer hurto se produjo otro en similares circunstancias en el mismo establecimiento, valorando lo sustraído en unos 450 euros esta vez.

Estos hechos eran llevados a cabo empleando un 'modus operandi' muy concreto, además aprovechaban cuando el establecimiento se encontraba con una gran afluencia de público.

Teniendo en consideración que los hurtos denotaban cierta especialización y una clara reincidencia en la forma de llevarse a cabo, se determinó que se trataba de un grupo criminal y iniciándose gestiones para poder identificar y localizar a los presuntos autores.

Finalmente, en octubre se recibió un aviso de las empleadas del establecimiento que habían observado a dos personas con actitud sospechosa y que actuaban de forma coordinada entre sí en el interior del comercio, estas al sentirse observadas salieron precipitadamente del lugar.

Tras esto con la descripción física se estableció un dispositivo junto con Policía Local de Tomelloso, y gracias a la colaboración ciudadana y la labor de las empleadas se consiguió localizar y detener a los presuntos autores de estos hechos.

A estos se les atribuyen dos delitos de hurto y otro más en grado de tentativa, aunque ya eran poseedores de gran cantidad de antecedentes por hechos similares en todo el territorio nacional.

Las diligencias junto con los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Guardia de Tomelloso (Ciudad Real).