Dos detenidos por robar efectos por valor de 2.600 euros en una estación de servicio de Azuqueca de Henares

Imagen del robo en una estación de servicio de Azuqueca de Henares. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un robo con violencia e intimidación cometido en una estación de servicio de Azuqueca de Henares.

Los hechos que motivaron estas detenciones tuvieron lugar el pasado 4 de enero en torno a las 21.00 horas, cuando dos individuos que portaban armas blancas de grandes dimensiones, irrumpieron violentamente en el establecimiento, intimidaron al empleado y se apoderaron del dinero de la caja registradora, de cartones de tabaco y de boletos de lotería instantánea, todo ello valorado en unos 2.600 euros, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Las investigaciones practicadas por agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Guadalajara permitieron detectar el vehículo utilizado para la comisión del delito. A partir de ese momento, los investigadores llevaron a cabo un minucioso trabajo de análisis y reconstrucción cronológica de los momentos previos y posteriores a la comisión del delito, lo que permitió identificar plenamente el vehículo utilizado que portaba placas de matrícula falsificadas para dificultar su identificación.

Una vez identificados los presuntos objetivos de la investigación, se ha procedido a la detención de los presuntos autores, dos varones de 38 y 50 años, en la localidad de Azuqueca de Henares y se ha realizado un registro domiciliario en la vivienda de uno de los detenidos.

En esta operación se ha contado con la colaboración de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Guadalajara (Usecic) y de agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares.