Dos detenidos por robar a otra persona también arrestada por incendiar sus viviendas en represalia. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas con edades comprendidas entre 35 y 43 años como presuntas responsables de un total de 11 hechos delictivos cometidos en Calarberche (Toledo) en el marco de la operación 'Calfire 26'.

En concreto, dos de los detenidos entraron en el domicilio del tercero para robarle, a punta de pistola, 15.000 euros en efectivo y diversos efectos valorados en más de 20.000 euros. Posteriormente, y como represalia por estos hechos, la presunta víctima decidió incendiar intencionadamente las dos viviendas de los presuntos autores del robo, según ha informado la Benemérita en nota de prensa. Sin embargo, el fuego se propagó por los inmuebles colindantes de tal forma que al final resultaron afectadas cinco viviendas.

Fue entonces cuando los presuntos autores del robo volvieron al domicilio de la víctima y se produjo un segundo enfrentamiento en el que hubo incluso un intercambio de disparos.

Ante estos acontecimientos, los agentes iniciaron una investigación para esclarecer los hechos, logrando identificar a tres varones como presuntos responsables de los delitos de robo con violencia e intimidación con arma de fuego, incendio provocado, amenazas y daños.

La Guardia Civil ha llevado a cabo varias entradas y registros domiciliarios, contando para ello con el apoyo de GRS-1 de Valdemoro. Durante la intervención se ha procedido a la detención de uno de los presuntos autores, quien se encontraba junto con otra persona a la que le constaba una requisitoria judicial de búsqueda y detención.

En el interior del inmueble registrado se ha encontrado abundante cantidad de cartuchería metálica de los calibres 45, 5.56 y 9 milímetros parabellum, compatibles con armas de fuego reales, así como munición del calibre 38.

De manera simultánea, se ha procedido a la detención del resto de presuntos autores, quienes carecían de domicilio fijo y utilizaban distintos inmuebles ocupados.

La causa ha sido instruida por el Juzgado de Primera e Instrucción de Torrijos (Toledo), quien ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para uno de los detenidos.