Dos detenidos tras ser sorprendidos in fraganti por un testigo mientras robaban un catalizador en Guadalajara

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GUADALAJARA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a dos varones como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza por la sustracción de un catalizador. Los implicados han sido interceptados de forma inmediata gracias a la rápida llamada de un ciudadano y a la posterior intervención de las patrullas policiales.

Los hechos se desencadenaron tras un aviso recibido en la Sala del 091. En la llamada, un testigo comunicaba que estaba observando a dos hombres robando el catalizador de un coche estacionado en la vía pública, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Al percatarse de que el automóvil pertenecía a un familiar suyo, el ciudadano les llamó la atención en voz alta. En ese mismo instante, los sospechosos abortaron la maniobra y emprendieron la huida a la carrera. El requirente aportó a los operadores del 091 una descripción física detallada de los autores.

De manera inmediata, los vehículos policiales desplegaron un dispositivo de cierre en la zona. Esta rápida reacción permitía a las patrullas localizar y asegurar la detención de los dos individuos a escasa distancia del lugar del suceso.

Al personarse en el punto exacto de los hechos, los agentes actuantes comprobaron que el turismo dañado se encontraba todavía suspendido en el aire por un lateral, apoyado sobre un gato mecánico. Además, verificaron que el tubo de escape presentaba un corte limpio directamente en la sección del catalizador.

El valor económico de la pieza afectada se ha tasado en aproximadamente 1.000 euros.