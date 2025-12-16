Dos detenidos, uno en Toledo, por robar joyas de una furgoneta valoradas en más de 300.000 euros en Madrid

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICIA NACIONAL - Archivo

TOLEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones, uno de ellos en la localidad de Chozas de Canales, como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza en una furgoneta que portaba en su interior cuarenta y cuatro paquetes de joyería de importantes y reconocidas marcas, con un precio global superior a los 300.000 euros.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 21 de octubre en el distrito madrileño de Salamanca, cuando los individuos, ataviados como operarios de transporte, seleccionaron su objetivo y efectuaron un seguimiento con una furgoneta alquilada a nombre de un tercero.

Según informa la Policía, una vez los transportistas se apearon del vehículo, uno de los autores llevó a cabo funciones de vigilancia, toda vez que el otro varón forzó el portón de la furgoneta gracias al uso de diversas herramientas y útiles específicos. Una vez abierto el habitáculo de carga, procedieron a sustraer las joyas.

Avanzadas las pesquisas, los investigadores procedieron a la identificación y localización de ambos sujetos, siendo detenidos el 2 de diciembre en Madrid y en la localidad toledana de Chozas de Canales. Además, los agentes han intervenido más de 3.500 euros en efectivo.

Por todo ello, ambos varones han sido detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de vehículo, siendo puestos a disposición judicial.