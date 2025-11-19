Dos detenidos en Tomelloso por delitos de lesiones valiéndose de un perro potencialmente peligroso

CIUDAD REAL, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha logrado la identificación y detención de los presuntos autores de varios delitos de lesiones y amenazas con arma blanca, valiéndose de un perro potencialmente peligroso y de un delito de maltrato animal en la localidad de Tomelloso.

Durante el mes de septiembre patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Tomelloso, recibieron un aviso para desplazarse hasta la calle Manterola de la misma localidad, debido a la existencia de una gran reyerta en la vía pública, en la que los intervinientes se encontraban utilizando armas blancas.

Una vez en el lugar comprobaron que varias víctimas habían sido agredidas por otras tres personas con armas blancas, presentando lesiones de gravedad, consistiendo en múltiples cortes profundos en distintas partes de sus cuerpos.

Las víctimas informaron que los autores les habían azuzado un perro, de raza potencialmente peligrosa, el cual también les había provocado mordeduras en distintas partes, causándoles lesiones de cierta gravedad, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Posteriormente se realizaron las oportunas gestiones para el esclarecimiento de los hechos, siendo atendidas las víctimas en el Hospital General de Tomelloso. Un día después se volvió a tener conocimiento que uno de los mismos autores se había personado en el domicilio de una de las víctimas con un machete de grandes dimensiones.

Las patrullas, tras entrevistarse con las víctimas, comprobaron que un varón había provocado lesiones con un arma blanca de grandes dimensiones a varios moradores de la vivienda, presentando lesiones de mordeduras provocadas por el mismo perro.

A continuación, los efectivos disponibles en ese momento realizaron una batida por la zona, logrando gracias a la rápida y efectiva actuación de los agentes la localización del autor, consiguiendo recuperar el machete utilizado, con el que causó parte de las lesiones a las víctimas, procediendo a la detención de esta persona, como presunto autor de varios delitos de lesiones y amenazas con arma blanca.

Durante la actuación los agentes lograron localizar el perro que los autores utilizaron para agredir y morder a las víctimas, comprobando que el mismo detenido había causado al animal heridas con el mismo arma blanca aprehendido, para intentar incriminar falsamente a las víctimas de lo sucedido con una versión simulada, por lo que también se le imputó a este autor un delito de maltrato de animal.

El animal fue trasladado a dependencias oficiales activando el protocolo de actuación establecido y siendo asistido por veterinario debido a las heridas provocadas con arma blanca que presentaba.

Los agentes actuantes averiguaron que el detenido, minutos antes de la última agresión, se personó en un establecimiento 24 horas de localidad y agredió con el mismo arma blanca a otro varón y también utilizó el perro causándole lesiones, consistentes en mordeduras.

Se consiguió horas después la identificación de los otros dos autores participantes, en el primer hecho delictivo, procediéndose a la detención del segundo autor, como presunto autor de varios delitos de lesiones. Finalmente, tras la instrucción de las correspondientes diligencias, el tercer autor fue investigado, como presunto autor de un delito de lesiones.

Para la averiguación de lo sucedido y así recabar todos los indicios posibles sobre los delitos investigados, ha sido esencial e imprescindible la colaboración ciudadana, logrando así la detención e investigación de los tres autores de todos los hechos delictivos investigados.

Tanto las diligencias policiales como los detenidos han sido puestas a disposición de los Tribunales de Instancia, ubicados en la paza 1 de Tomelloso.