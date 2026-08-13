Dos fallecidos y una mujer herida tras la colisión de dos turismos en Albacete

ALBACETE, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han perdido la vida y una tercera persona, una mujer, ha resultado herida este jueves tras la colisión frontal de dos turismos a la altura del kilómetro 361 de la N-322, en Albacete.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el aviso del suceso se recibió a las 5.50 horas.

Los fallecidos son un hombre de 45 años y otro de 60 años, mientras que la mujer herida, de 60 años, ha sido trasladada al Hospital General de Albacete.

Hasta el lugar han acudido los bomberos de Albacete, Guardia Civil, médico de urgencias, Policía Local, una ambulancia de soporte y dos UVI.