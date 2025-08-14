Dos medios de extinción vigilan el incendio de Calera y Chozas, controlado desde este miércoles

Bomberos trabajan para sofocar el incendio de Calera y Chozas, a 13 de agosto de 2025, en Calera y Chozas, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos medios de extinción terrestre continúan trabajando en las labores de extinción del incendio forestal declarado el pasado martes en la localidad toledana de Calera y Chozas, que efectivos del servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno castellanomanchego dieron por controlado en la noche de este miércoles.

En dichas tareas, según el Sistema de Información de Incendios Forestales consultado por Europa Press, han llegado a participar 39 medios, tres de ellos aéreos.

Las labores de extinción de este fuego, originado en Alberche del Caudillo, se complicaban en la tarde noche del martes, llegando incluso a situación operativa de Nivel 2, lo que obligó a confinar a 5.000 personas.