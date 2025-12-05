Dos personas hospitalizadas por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda en Talavera

El incendio ha tenido lugar en la calle San Esteban de Talavera de la Reina. - EUROPA PRESS

TOLEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 55 y 72 años, han sido ingresados esta madrugada en el Hospital Nuestra Señora del Prado tras verse afectados por inhalación de humo del incendio de un piso en Talavera de la Reina.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso se ha dado sobre las 1.19 horas, tras iniciarse el fuego en una vivienda situada en el segundo piso de un inmueble de tres alturas en la calle San Esteban.

Tras personarse en el lugar de los hechos bomberos del Parque de Talavera, han procedido al desalojo del piso y al confinamiento del resto de vecinos en sus viviendas para evitar que se viesen afectado por el humo.

Una vez finalizadas las labores de extinción del fuego, se ha evacuado brevemente la totalidad del inmueble para evaluar posibles daños estructurales, habiendo regresado ya todos los demás vecinos a sus domicilios.

Junto a los bomberos, se han trasladado una UVI móvil, así como una ambulancia de soporte vital básico que ha trasladado a los afectados por el humo al centro hospitalario. Asimismo, han participado en el operativo agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.