Ecologistas ultima denuncia contra Puy du Fou por el cementerio de animales y pide el cese de Nacho Hernando

Plano aéreo. - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Pide que se decrete el cierre cautelar total o parcial del parque "hasta que se pueda garantizar el buen estado sanitario del mismo" TOLEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción, despues de que Puy du Fou haya reconocido que hay un cementerio de animales dentro de sus instalaciones, ha avanzado que ultima una denuncia por vía penal para que se llegue al fondo del asunto.

De igual modo, ha pedido el cese del consejero de Fomento, Ignacio Hernando, "por deslegitimar las denuncias" de los trabajadores que alertaron de la existencia de este espacio.

En nota de prensa, la organización proteccionista ha indicado que dicho reconocimiento "no supone más que las constatación de algo que ya estaba demostrado".

"La empresa se ha visto obligada a actuar en una estrategia de contención de daños clásica de este tipo de situaciones, trasladando la responsabilidad plena a jefes de equipo a los que no solo se les dejó hacer, sino que se les defendió ante las denuncias internas", denuncian.

"El comunicado de Puy du Fou España con ser relevante, lo es más por lo que no dice que por lo que dice. Al centrarse solamente en la cuestión del cementerio de animales y de los registros trata de desviar la atención sobre otras cuestiones más relevantes, como las presuntas acciones de maltrato animal, de daños al medio ambiente y de riesgo para la salud pública y animal. Todas ellas obviadas como parte de una actitud de encubrimiento que se vio reflejada cuando se desatendieron las denuncias internas", aseguran desde Ecologistas, tras el comunicado de la empresa informa que ha decidido extinguir la relación laboral con tres empleados integrantes del equipo de animales al considerar que no han cumplido con los procedimientos internos de bienestar animal que promulga el parque.

A juicio de la organiación, sobre toda esta situación "subyace también la ausencia de actuación del Gobierno regional, en especial de las Consejerías de Agricultura, de Desarrollo Sostenible y de Fomento, más preocupadas de proteger a la empresa que de prestar atención a las denuncias y a la seguridad de quienes visitan el parque temático".

"Es de esperar que con la misma celeridad que se intentó deslegitimar las denuncias con declaraciones, lleguen las disculpas y el cese de Ignacio Hernando, consejero de Fomento y valedor incondicional del parque temático", han reclamado.

Por ello, y tras asegurar que "es imposible tener la más mínima confianza en la actuación del Gobierno regional y de la empresa en este caso", Ecologistas en Acción ultima una denuncia que se trasladará a los juzgados de lo penal y a donde sea necesario, "a ver si por esa vía si es posible llegar al fondo de todo este oscuro y lamentable caso".

Por último, la organización ha pedido que se precinte la zona del cementerio dentro de las instalaciones y se decrete el cierre cautelar total o parcial del parque temático hasta que se pueda garantizar el buen estado sanitario del mismo.