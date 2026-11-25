El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Albacete José Ramón Conesa. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exconcejal de Vox Albacete y ahora edil no adscrito, José Ramón Conesa, ha tomado la palabra durante el pleno municipal celebrado este martes para justificar su abstención en una moción para la erradicación de las violencia contra las mujeres y lo ha hecho para asegurar que él fusilaría a todo aquel que matara a su pareja, si bien se ha negado a aceptar que la violencia sea machista.

"El problema está en castigar de verdad a los asesinos. Y eso es lo que ustedes --PSOE y PP-- que llevan gobernando prácticamente 55 años no han hecho. Personalmente yo los fusilaba, sí, los fusilaba. Que nadie se rasgue las vestiduras. El fusilamiento está permitido en muchos países que ustedes admiran como Corea del Norte o Paquistán. Queremos el castigo más brutal posible para esos asesinos", ha aseverado.

En este punto, ha asegurado que "claro que hay que proteger más a la mujer" porque la proporción de mujeres asesinadas en comparación con los hombres que pierden la vida ante sus parejas o exparejas es "de doce a uno".

"Pero rechazamos que la violencia sea machista. No por ser varón se es asesino y la mayoría de los hombres respetan y aman a sus parejas", ha zanjado.