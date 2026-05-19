Educación destina 20 millones a una nueva convocatoria del programa "+Escuela CLM" para gratuidad de escuelas infantiles

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, informa de los acuerdos alcanzados en Consejo de Gobierno relacionados con su departamento. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en Consejo de Gobierno una inversión de 20 millones de euros para una nueva convocatoria del programa "+Escuela CLM" en el curso 2026-2027, de modo que todos los municipios de la región puedan optar a la solicitud de ayudas para aplicar la gratuidad de las plazas de alumnos de dos a tres años en las escuelas infantiles autonómicas y municipales.

En rueda prensa para informar de los asuntos aprobados en materia educativa por el Consejo de Gobierno, el consejero de Educación, Amador pastor, ha explicado que con esta cantidad se financiarán un conjunto de 12.200 plazas de dos a tres años en el marco de una convocatoria que llegará a 304 ayuntamientos para la financiación de 330 escuelas municipales. La incidencia por provincias será de 110 escuelas en Toledo, 58 en Albacete, 49 Ciudad Real, 49 en Cuenca y 38 escuelas en Guadalajara.

En este sentido ha recordado que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha modificó la orden de precios públicos, de tal forma que las escuelas infantiles que son de titularidad de la Junta también tendrán ese régimen de gratuidad en los niveles de dos y tres años.

"Queremos con este paso adelante fortalecer un sistema educativo público, gratuito y de calidad en las edades más tempranas, y muy especialmente en la zona rurales, por lo que estas medidas también se entienden como lucha contra la despoblación y apuesta por una educación de calidad y conciliación de la vida familiar y laboral de las familias", ha dicho.

En este contexto ha recordado la apertura de nuevas escuelas infantiles en diversos puntos de la región, hasta el punto de que ya existen 146 nuevas escuelas infantiles en la red regional que han supuesto la creación de 3.761 nuevas plazas durante el Gobierno de Emiliano García-Page

COLEGIO DE CHILLARÓN

El Consejo de Gobierno ha aprobado también la construcción de la segunda fase del colegio público de Chillarón (Cuenca), con una inversión de 2,9 millones de euros. Esta segunda fase permitirá la construcción de cuatro aulas de primaria, una aula polivalente, un comedor y una pista cubierta, con un plazo de ejecución de 10 meses.

Asimismo, se ha aprobado el decreto por el que se modifican las bases reguladoras de concesión directa y ayudas individuales de transporte para alumnado matriculado en los centros públicos de Castilla-La Mancha.

Se trata de una modificación por un importe de unos 200.000 euros para cubrir las necesidades de determinado alumnado que se quedaba sin cobertura en el transporte de Bachillerato en zonas escasamente pobladas, especialmente los provenientes de ciertas fincas, aldeas o localidades muy pequeñas que no tenían posibilidad de ruta.

Además, se ha aprovechado para hacer una actualización de incremento de importes máximos en un 8,5%, recogiendo así la variación del IPC desde el año 2022.