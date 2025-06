Empleados y familias de Fertiberia en Puertollano cumplen el cuarto día de huelga "entre la preocupación y la ansiedad"

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 12 (EUROPA PRESS)

Trabajadores, familiares y amigos se han concentrado en la mañana de este jueves a las puertas de la factoría de Fertiberia en Puertollano, durante la cuarta jornada de huelga convocada por los sindicatos en rechazo del ERE planteado por la compañía, que afecta al 10% de la plantilla en España, once personas en Puertollano, nueve de ellas mujeres.

Las plataformas sindicales UGT, CCOO, CSIF y USO han cifrado un 90% el seguimiento de la huelga en rechazo a la medida de despido colectivo planteada por la empresa, al considerar que no existen causas justificadas, y han avanzado la convocatoria de otra concentración este viernes a las 12.00 horas en la Concha de la Música del Paseo de San Gregorio.

En la concentración de este jueves, la presidenta del comité de empresa, Dolores Bustamante Rodríguez, ha leído un comunicado en el que los representantes de los trabajadores confiesan que están siendo "días muy duros".

"Llevamos noches sin dormir, con la cabeza llena de preocupaciones, repasando una y otra vez qué hemos hecho mal, qué podíamos haber hecho diferente, pero la verdad es que lo hemos dado todo por esta empresa y hemos trabajado con dedicación, con orgullo, con sentido de pertenencia".

Fertiberia, prosigue, "no ha sido solo un lugar de trabajo, ha sido una familia; aquí hemos compartido esfuerzos, alegrías, retos y también muchas renuncias".

"Por eso, vivir ahora esta amenaza de despido colectivo es más que una noticia dura: es un golpe emocional profundo; no somos once personas: somos vidas, familias, historias que están siendo puestas en riesgo sin humanidad, sin sensibilidad", recalcan.

"Esta situación nos está llevando al límite, muchos compañeros y compañeras estamos viviendo con ansiedad, con miedo al futuro; y hay quienes ya sienten los primeros síntomas de depresión porque no se trata solo de perder un empleo, se trata de perder estabilidad, dignidad y proyecto de vida", lamentan.

"Y más doloroso aún es ver cómo este ERE afecta especialmente a mujeres. ¿Qué mensaje se nos está dando? ¿Que somos prescindibles por nuestro género? ¿Que el trabajo de años puede tirarse por la borda sin consecuencias?", se preguntan.

"Nosotros no somos el problema, somos parte de la solución y merecemos ser tratados como personas, no como números; no pedimos privilegios, pedimos justicia, diálogo y respeto", concluyen.