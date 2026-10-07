Empresas de C-LM podrán fomentar espacios libres de discriminación para personas LGTBI en entornos laborales

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TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Igualdad, ha firmado la instrucción del convenio para que empresas y entidades de la región puedan adherirse al convenio para el fomento de espacios libres de discriminación, la actuación frente a la LGTBIfobia y la inserción sociolaboral de personas LGTBI. Dicha instrucción regula la tramitación de estos convenios, cuya promoción en las cinco provincias correrá a cargo de las delegaciones de Igualdad.

Según informa el Ejecutivo autonómico, el convenio contempla tres niveles de adhesión, de manera que las empresas y entidades pueden sumarse al compromiso que mejor se ajuste a su realidad. El nivel mínimo incluye acciones de sensibilización y de fomento de espacios libres de discriminación. A partir de ahí, las entidades pueden ampliar su compromiso con acciones de inserción sociolaboral y, en un tercer nivel, con un protocolo de actuación frente a la LGTBIfobia y medidas complementarias.

Las empresas y entidades interesadas deberán presentar su solicitud de adhesión a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Una vez recibida la documentación, el Servicio de Igualdad en la Diversidad LGTBI la revisará y, tras la redacción y firma del convenio, se notificará a la entidad solicitante para que proceda a su firma electrónica.

El convenio entrará en vigor el día de su firma, con una duración inicial de un año prorrogable hasta cuatro años adicionales, y su seguimiento quedará en manos de una comisión mixta integrada por representantes de la Consejería de Igualdad y de las empresas o entidades firmantes, que se reunirá al menos una vez al año.

En el caso de los convenios que incluyan la modalidad de inserción sociolaboral, el Servicio de Atención Integral LGTBI de la región participará, a demanda de la empresa, en el seguimiento del itinerario de inserción laboral de las personas LGTBI en situación de vulnerabilidad que sean contratadas.