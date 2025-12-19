El Encuentro Provincial de Aguilanderos reunirá en San Pedro (Albacete) a más de 230 músicos

Presentación del XXIV Encuentro Provincial de Aguilanderos en Albacete. - DIPUTACIÓN

ALBACETE 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete ha presentado este viernes el XXIV Encuentro Provincial de Aguilanderos, una de las iniciativas culturales más emblemáticas y consolidadas del calendario navideño provincial, que tendrá lugar los días 20 y 21 de diciembre en San Pedro, municipio anfitrión de esta edición.

El acto ha contado con la presencia del diputado provincial de Educación y Cultura, Miguel Zamora; del alcalde de San Pedro y diputado provincial de Deportes, Dani Sancha; así como del equipo técnico del Servicio de Cultura de la Diputación, encabezado por Marisa Fajardo, responsables directos de la organización y coordinación de este encuentro.

Además, los instantes previos y posteriores a la rueda de prensa han estado protagonizados por la Cuadrilla de Magisterio, que ha llenado el Palacio Provincial de sonidos navideños, ofreciendo una pequeña muestra del ambiente festivo, popular y participativo que se vivirá este sábado en San Pedro, según ha informado la institución provincial en nota de prensa.

Durante su intervención, Miguel Zamora ha subrayado el carácter especial de esta convocatoria, destacando que "no todos los días se presentan eventos que, como éste, nos hacen escuchar ya los ritmos de la Navidad y nos conectan de forma tan directa con nuestro patrimonio musical". En este sentido, ha recordado que el Encuentro Provincial de Aguilanderos alcanza su 24ª edición, una trayectoria iniciada en 1999 y sólo interrumpida durante la pandemia, y que, lejos de perder fuerza, "genera cada vez más expectación, con más cuadrillas interesadas en participar y más municipios deseosos de acogerlo".

Zamora ha puesto en valor que este encuentro "funciona incluso mejor en localidades pequeñas", donde la llegada de más de una decena de cuadrillas "provoca un auténtico tsunami musical y una revolución cultural", multiplicando la vida en las calles y reforzando la convivencia intergeneracional. "San Pedro ejercerá mañana de anfitriona durante todo el día, convirtiéndose en el corazón de una de las tradiciones más queridas de la provincia", ha señalado.

ONCE CUADRILLAS Y MÁS DE 230 MÚSICOS Y MÚSICAS

En esta edición participarán 11 cuadrillas, que forman parte ya del elenco clásico del folclore provincial: Cuadrilla de Magisterio, Cuadrilla de El Bonillo, Cuadrilla de Huebras (Nerpio), Ronda de Motilleja, Cuadrilla de la Abuela (Santa Ana), Ronda Los Llanos (Albacete), Grupo Espigas de La Mancha (Albacete), Ronda Alcucera (La Roda), Matachines de Tarazona de la Mancha, Cuadrilla del Pelibayo (Albacete) y Cuadrilla Cuesta de la Charca (Fuente Álamo).

En total, más de 230 músicos y músicas llenarán San Pedro de guitarras, laúdes, panderetas, zambombas y coplas tradicionales, ofreciendo una demostración de que la música popular "sigue viva, fuerte y con capacidad para unir generaciones enteras en torno a una identidad cultural compartida".

La jornada central será el sábado 20 de diciembre, con actividades desde las 11.00 horas en la Plaza de la Iglesia, donde se desarrollará la recepción de las cuadrillas, el acto institucional y las actuaciones sobre escenario. De forma simultánea, varias agrupaciones recorrerán las calles y casas del municipio cantando aguilandos y felicitando las fiestas, en una estampa profundamente ligada a la tradición navideña de los pueblos.

Por la tarde, el encuentro continuará en la Casa de la Cultura, con nuevas actuaciones hasta las 17.20 horas.

El Encuentro se completa el domingo 21 de diciembre con una actividad de marcado carácter social: la Cuadrilla Cuesta de la Charca de Fuente Álamo llevará los aguilandos a la Residencia de Mayores San Vicente de Paúl, con una actuación musical y la celebración de una misa manchega. Una iniciativa que, como ha explicado Zamora, responde a la voluntad del Servicio de Cultura de "sacar la música a la calle y acercarla también a nuestros mayores".

SAN PEDRO, UN PUEBLO VOLCADO CON EL ENCUENTRO

El alcalde de San Pedro, Dani Sancha, ha agradecido la confianza de la Diputación para acoger este encuentro, destacando que, pese a ser "un pueblo pequeño, somos muy inquietos y con muchas ganas de hacer cosas". Sancha ha remarcado la ilusión con la que el municipio recibe esta cita, fruto de semanas de trabajo conjunto con el Servicio de Cultura y con la implicación de asociaciones locales, voluntariado y vecinos y vecinas.

El primer edil ha explicado que el encuentro combinará actuaciones en la plaza con recorridos por las calles del pueblo, puntos de convivencia con dulces y licores tradicionales, y una comida conjunta para las cuadrillas, subrayando el valor humano y emocional de llevar la música "a las puertas de las casas, también de nuestros mayores", en una jornada que ha calificado como "histórica para San Pedro".

Miguel Zamora ha cerrado su intervención con un doble mensaje: un agradecimiento explícito al equipo del Servicio de Cultura de la Diputación, "artífices silenciosos de que todo funcione hasta el último detalle", y un deseo de buenas fiestas para toda la ciudadanía, reivindicando que "la provincia de Albacete va sobrada de música, folclore y patrimonio".

En nombre del presidente, Santi Cabañero, ha reiterado el compromiso firme de la Diputación con el sector musical y con iniciativas como este Encuentro Provincial de Aguilanderos, que no sólo preservan el patrimonio cultural inmaterial, sino que refuerzan el tejido social, la convivencia y el orgullo de pertenencia a la provincia.