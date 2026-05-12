Una enfermera de Oncología de Valdepeñas, reconocida por la Fundación Sandra Ibarra como 'Enfermera más llena de vida'

1086430.1.260.149.20260512142128 La enfermera del Servicio de Oncología del Hospital General de Valdepeñas, Claudia María Rodríguez Gómez. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 12 May. (EUROPA PRESS) -

La enfermera del Servicio de Oncología del Hospital General de Valdepeñas, Claudia María Rodríguez Gómez, ha sido distinguida en las VI Distinciones 'Dama de la Lámpara' Florence Nightingale 2026. Unos reconocimientos organizados por la Fundación Sandra Ibarra y el Departamento de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Rodríguez recibió la distinción a la 'Enfermera más llena de vida' en la categoría de Hospital de Adultos, en un acto celebrado en el Ateneo de Madrid.

Estos galardones tienen un significado especialmente emotivo, ya que son los propios pacientes oncológicos, supervivientes, familiares y cuidadores quienes eligen mediante sus votos a las enfermeras reconocidas por su dedicación, cercanía y calidad humana en el cuidado de las personas con cáncer.

La distinción entregada a Claudia María Rodríguez Gómez pone en valor no solo su excelencia asistencial, sino también el acompañamiento emocional y humano que ofrece a pacientes y familias durante el proceso oncológico, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En esta sexta edición participaron cientos de pacientes de hospitales de distintas provincias españolas. Las profesionales galardonadas recibieron un pin de plata inspirado en la figura de Florence Nightingale, símbolo internacional de la Enfermería, junto a un diploma con mensajes de agradecimiento escritos por los propios pacientes.

Estas distinciones visibilizan el papel esencial de la Enfermería Oncológica y destacan la importancia de unos cuidados basados en la empatía, la cercanía y la humanización de la asistencia sanitaria.