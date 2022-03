'Enjambre', de Rafael Cabanillas, llega a su segunda edición tras reseñas positivas hasta del traductor de Irving

CIUDAD REAL, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Enjambre' (Cuarto Centenario, 2021), la segunda obra del escritor ciudadrealeño Rafael Cabanillas y segunda pieza tras 'Quercus' de lo que será una trilogía, ya ha llegado a su segunda edición envuelto en reseñas positivas que han llegado incluso de la pluma de Manuel Peinado Lorca, director de la Cátedra de Medio Ambiente y del Jardín Botánico de la Universidad de Alcalá de Henares, escritor y traductor de Washington Irving.

Según la sinopsis de la obra, se trata de "una nueva novela espléndida, enraizada, por méritos propios, con lo mejor de la literatura española contemporánea" tras una "deslumbrante" 'Quercus', que "supuso la revelación plena de un escritor que, como pocos, ha sabido conceder a tantos olvidados la voz a ellos debida".

'Enjambre' retorna a idéntico topos, real e imaginario. "A la existencia dolorida y, a pesar de ellos, esperanzada de quienes, víctimas del abandono y la codicia, vivieron y viven en la España vaciada", argumenta la sinopsis.

"BUEN LIBRO, EXCELENTE CRÓNICA"

Manuel Peinado alude en su reseña a esta obra de Cabanillas asegurando del autor que es "un profesor empeñado en escribir novelas", algo que "lo puede hacer cualquiera que ponga algún tesón en ello", si bien pero escribir buenas novelas "es cosa bien distinta y al alcance de unos pocos elegidos". "Rafael Cabanillas es uno de ellos".

Escribir noveles "es difícil" según el catedrático, pero "publicar novelas sin recurrir a la autoedición es algo así como transitar por el laberinto del Minotauro o el castigo de Sísifo".

Citando a Katherine Neville, apunta que "pueden impedirte ser un autor publicado, pero nadie puede impedirte ser un escritor". Por eso, "que Rafael Cabanillas venga de la mano de las elegantes y mimadas ediciones de Cuarto Centenario es una excelente noticia y una apuesta por el futuro de un autor y de un editor cuyo empeño merece el reconocimiento de los lectores".

Más allá, que que la reflexión de Camilo José Cela sobre que "la memoria es como un mansísimo tamiz que quita aspereza a los sucesos y los pule" es una cita que "cuadra a la perfección con la lectura de 'Enjambre', segunda entrega de la que podría constituir una todavía inconclusa saga literaria de los Montes de Toledo que confío esté puliéndose en la memoria creativa de Cabanillas".

"La novela no es una ciencia, es un arte en el que no se tiene éxito si no es por la imaginación. Por eso, el talento de los novelistas consiste en hacer un conjunto verdadero con trazos que no son más que verdaderos a medias. Esos trazos son fábulas, tradiciones y leyendas, las más de las veces colecciones de relatos evocadores que transmiten una lejana y lancinante melancolía", añade en su reseña.

Con todo, entiende sobre la obra de Cabanillas que es "un libro que se hace corto, con una obra asequible, amena y concisa", en la que el autor "ha sabido resumir la esencia de la historia de uno de esos mundos casi perdidos" de la España vaciada, "en los que resuenan voces lejanas, de otros tiempos, se pisan las huellas de un pasado que es presente, de un tiempo detenido, en el que la tierra se despereza hasta el infinito".

"Enjambre es un buen libro y una excelente crónica de un territorio que vuelve desde donde habita el olvido a través de una amena, concisa, asequible y bien expuesta narración de una región cuyo trasfondo es múltiple y complejo, abigarrado y envuelto en una misteriosa y fantástica bruma", asevera.

Por todo ello, abunda en su reseña en animar al lector a "gozar" como él lo ha hecho de 'Enjambre'. "Que disfrutes de él como yo lo he disfrutado, aprendiendo lo que no sé y aprehendiendo el olvido para luego contarlos con pasión evocando nostálgicamente el pasado como lección para el mañana".