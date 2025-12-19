Entidades privadas y universidades podrán solicitar desde este sábado ayudas a servicios de atención a personas mayores

Archivo - Acompañamiento, manos, mayores, dependencia REMITIDA / HANDOUT por DIPUTACIÓN DE ALBACETE - DIPUTACIÓN DE ALBACETE - Archivo

TOLEDO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Entidades privadas de iniciativa social y las universidades públicas podrán solicitar a partir de este sábado, y durante un plazo de 15 días, subvenciones para el desarrollo y mantenimiento de programas y servicios de atención a personas mayores en Castilla-La Mancha, convocadas por la Dirección General de Mayores.

Según publica en su edición de este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que recoge Europa Press, la cuantía estimada máxima destinada a esta convocatoria es de 3.292.590 euros. El importe máximo individualizado por cada proyecto no excederá de 2.000.000 de euros.

Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Mayores de la Consejería de Bienestar Social y deberán presentarse de forma telemática con firma electrónica por la entidad beneficiaria mediante el modelo habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección: http://www.jccm.es, que quedará anotada en el registro electrónico.