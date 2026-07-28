El paro descendió en C-LM en 10.800 personas durante el segundo trimestre del año, un 7,76% menos

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TOLEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paro en Castilla-La Mancha descendió en 10.800 personas en el segundo trimestre de 2026, descendiendo un 7,76% con respecto al trimestre anterior, por lo que la tasa de desempleo en la región se situó en el 11,81% y el número total de desempleados en 128.800, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos interanuales, el paro bajó en la Comunidad Autónoma en 11.400 personas, lo que supone un descenso del 8,15% respecto al mismo trimestre del año anterior. El número de ocupados se situó en Castilla-La Mancha en 962.100 y la tasa de actividad alcanzó el 59,27%.

A nivel nacional, el paro bajó en 213.300 personas en el segundo trimestre, lo que supone un descenso del 7,87% con respecto al trimestre anterior, y se alcanzaron los 22,77 millones de ocupados, superando el récord de 22,46 millones de ocupados del cierre del año pasado. El descenso del paro en el segundo trimestre de este año es el más bajo para este periodo desde 2021, cuando descendió en 117.000 personas.

Al finalizar el segundo trimestre, el número total de parados se situó en 2.495.300 personas y el de ocupados alcanzó los 22.779.000, superando el máximo histórico tras aumentar en 486.000 personas con respecto al trimestre anterior.

(Habrá ampliación)