El equipo de Gobierno conquense propondrá el nombramiento de José María Cruz Novillo como Hijo Predilecto

Archivo - Imagen de archivo del diseñador gráfico Pepe Cruz Novillo - GALERÍA VILASECO - Archivo

CUENCA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca propondrá el nombramiento de José María Cruz Novillo, artista y diseñador clave a nivel nacional e internacional, como Hijo Predilecto de la ciudad.

Según informa el Consistorio, el alcalde Darío Dolz ha señalado que esta propuesta se hará a través de una moción en el próximo pleno, tal y como se lo ha dado a conocer ya a su hijo Pepe Cruz.

Nacido en Cuenca en 1936, José María Cruz Novillo comenzó su andadura artística entrando como dibujante en Publicidad Clarín en 1957, faceta que ya nunca abandonó.

Posteriormente creará su propio estudio de Diseño, desde el que ideará las imágenes corporativas de instituciones y empresas como Correos, Tesoro Público, PSOE, COPE, Grupo PRISA, Diario 16, El Mundo, El Economista, Red Eléctrica, Renfe, Visionlab, Fundación ONCE o el logo de Cuenca 2016, entre muchos otros muy reconocibles.

Fue presidente de la Asociación Española de Profesionales del Diseño (AEPD), convirtiéndose en Socio de Honor de la misma, y ha participado como jurado en decenas de premios, incluyendo los Premios Nacionales de Diseño, de Arquitectura y de Cómic.

Ha diseñado también múltiples carteles de reconocidas películas y realizado multitud de exposiciones.

En 2019 se estrenó la película documental 'El hombre que diseñó España', que repasa la trayectoria de Cruz Novillo tanto en su faceta de diseñador como en la de artista plástico desde su primer logo, en 1957, y exposición individual, en 1972.

En la ciudad, la Escuela de Arte, centro público de enseñanzas artísticas ubicado en el Casco Antiguo de la ciudad, lleva su nombre.