Equipo Gobierno Guadalajara acusa a Junta de no garantizar la financiación de Plan Corresponsables: "Lo pone en peligro"

GUADALAJARA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Guadalajara, Roberto Narro, ha asegurado este viernes que el equipo de Gobierno carece de financiación garantizada por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para sostener el Plan Corresponsables 2026.

"El Ayuntamiento no ha recibido ninguna información oficial sobre el decreto de financiación del Plan para el próximo año, lo que pone en riesgo servicios muy demandados como los 'Días sin cole' de enero, fundamentales para muchas familias de Guadalajara", ha dicho el edil, que ha defendido la importancia de este programa, "esencial" para la conciliación familiar y laboral.

El concejal, informa el Consistorio, ha recordado que en la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el 23 de mayo, la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, "votó a favor de un nuevo modelo de cofinanciación que obliga a las comunidades autónomas a asumir el 25% del coste del Plan, hasta ahora cubierto íntegramente por el Gobierno de España".

"Sin embargo, la Junta no solo no ha asumido ese compromiso, sino que pretende trasladar ese gasto directamente a los ayuntamientos, sin aportar ni un euro", ha denunciado.

"Es el segundo recorte consecutivo: primero el Gobierno central reduce su aportación, y luego la Junta se desentiende y pasa la factura a los municipios", ha criticado Narro, calificando la maniobra como "una irresponsabilidad institucional que pone en peligro la continuidad de un servicio que en 2024 atendió a más de 4.000 menores en Guadalajara".

Asegura el responsable de Igualdad guadalajareño que el Ayuntamiento se encuentra en una situación de "bloqueo": sin decreto, sin cifras oficiales y sin posibilidad de iniciar los contratos necesarios para ejecutar el Plan en 2026.

"Si esto no se resuelve, la única responsable será la consejera Sara Simón, y por extensión el presidente García-Page. No será responsabilidad de este Ayuntamiento", ha afirmado.

De ahí que el edil haya exigido que la Junta cumpla con lo firmado en Madrid y asuma íntegramente el 25% de cofinanciación comprometido, evitando cargar más presión económica sobre los ayuntamientos.

"Guadalajara ha demostrado que sabe gestionar este servicio con eficacia y alta demanda. Lo que no puede hacer es pagar el precio de la falta de palabra de otros", ha concluido.