El equipo de Gobierno de Guadalajara exige a Correos frenar el cierre de la oficina de Eduardo Guitián

El segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha manifestado la "profunda preocupación" del equipo de Gobierno ante las noticias, "ciertas y procedentes de fuentes fiables", que apuntan al cierre inminente de la oficina de Correos de la avenida Eduardo Guitián el próximo 31 de marzo.

Una decisión que, según ha subrayado, no ha sido comunicada oficialmente al Ayuntamiento ni por Correos, ni por SEPI, ni por el Ministerio de Hacienda, pese al evidente impacto que tendría para la ciudad.

Según informa el Consistorio, Esteban ha explicado que esta oficina es una de las más utilizadas por los vecinos y su clausura dejaría a Guadalajara con únicamente dos oficinas para cerca de 100.000 habitantes, lo que supondría una ratio "inasumible" de una oficina para cada 50.000 ciudadanos.

"Para una ciudad que crece, que se desarrolla y que es la segunda más grande de Castilla-La Mancha, no es aceptable retroceder en servicios públicos esenciales", ha afirmado.

La preocupación municipal se ha traducido en una actuación inmediata por parte de la alcaldesa, Ana Guarinos, quien ha remitido cartas a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la presidenta de SEPI, Belén Gualda, y al director general de Correos.

En ellas solicita información oficial, una explicación directa sobre los motivos de la medida y la paralización inmediata de cualquier decisión que implique el cierre.

Además, ofrece la colaboración total del Ayuntamiento para explorar alternativas que permitan mantener el servicio en la ciudad.

Esteban ha insistido en que el Ayuntamiento no solo pide explicaciones, sino que se pone a disposición de los organismos responsables para encontrar soluciones.

"Desde la búsqueda de un local alternativo --si el problema fuera contractual o derivado de desacuerdos con la propiedad del espacio actual-- hasta cualquier fórmula que garantice que Guadalajara no pierda una de sus tres oficinas".

FALTA DE TRANSPARENCIA

El segundo teniente de alcalde ha subrayado que la falta de transparencia agrava aún más la preocupación del Consistorio.

"No es de recibo que una decisión así, con fecha tan próxima como el 31 de marzo, se adopte sin informar ni a los vecinos ni al Ayuntamiento. No se puede cerrar una oficina tan utilizada sin avisar a la ciudadanía ni buscar alternativas".

Durante su intervención, Esteban ha recordado que la decisión -de confirmarse- resulta aún más incomprensible si se tiene en cuenta la reciente evolución económica de Correos.

"Tras años de pérdidas, la empresa pública cerró 2025 con un beneficio neto de 14,4 millones de euros, motivo por el cual el Ayuntamiento considera que no existe justificación económica para reducir el servicio en una ciudad de crecimiento sostenido", ha indicado.

"No solo se perdería atención al ciudadano; también tendría consecuencias sobre el personal que trabaja en esta oficina", ha añadido.

El Ayuntamiento subraya, además, que Guadalajara sigue aumentando su población y su actividad económica, por lo que debería ganar servicios, no perderlos.

"Somos una ciudad en expansión, con oportunidades de empleo y nuevos desarrollos residenciales. Reducir un servicio público tan utilizado como Correos es una decisión que no se ajusta a la realidad de Guadalajara", ha señalado Esteban.

El Consistorio insiste en que el cierre no puede considerarse una cuestión interna de Correos, "afecta de lleno al funcionamiento de la ciudad y al derecho de los vecinos a un servicio accesible y eficiente".

Esteban ha reiterado que no basta con conocer el cierre por fuentes extraoficiales: "Pedimos confirmación formal, pedimos los motivos, pedimos colaboración, y lo más urgente, que se paralice la decisión".

VISITA TÉCNICA AL FUERTE DE SAN FRANCISCO

En otro orden de cosas, y a preguntas de los medios, ha confirmado que recientemente se ha producido una visita técnica conjunta entre técnicos de la Junta de Comunidades y del Ayuntamiento de Guadalajara para avanzar en la rehabilitación del Fuerte de San Francisco, un proceso que considera prioritario para la ciudad.

Ha insistido en que el Consistorio mantiene una colaboración total y absoluta, facilitando cada paso necesario para que, tras el auto judicial que fija plazos para la ejecución de las obras, la Junta cumpla definitivamente con las obligaciones adquiridas desde hace más de dos décadas.

El responsable municipal ha mostrado su sorpresa ante las recientes declaraciones de la delegada de la Junta, quien aseguró que el Gobierno regional está cumpliendo con sus compromisos respecto al Fuerte.

Esteban ha calificado estas palabras de "llamativas" y ha lamentado que se afirme ahora una voluntad de cumplimiento cuando el Ayuntamiento ha tenido que acudir dos veces a los tribunales para obligar a la Junta a rehabilitar los inmuebles del conjunto.

Ha recordado, además, que en el incidente de ejecución presentado hace dos años, la Junta llegó incluso a alegar prescripción, demostrando -según sus palabras- que no existía intención real de acometer las obras.

Por ello, ha defendido que hablar ahora de compromiso resulta "como mínimo, sorprendente" y ha reclamado que la Junta cumpla, sin más excusas, las obligaciones que dictan la ley, las sentencias y el interés de la ciudad.