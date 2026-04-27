El equipo de Gobierno talaverano se compromete a agilizar los nuevos juzgados, tras registrar el Ministerio el proyecto

El concejal de Urbanismo, Benedicto García. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo, Benedicto García ha avanzado que el equipo de Gobierno "tramitará con la mayor celeridad posible" el proyecto de ejecución de los nuevos juzgados, dado que el ministerio registró el proyecto el pasado jueves en el Consistorio de Talavera.

Según informa el Ayuntamiento, García ha indicado que si el citado proyecto de ejecución "se circunscribe al proyecto básico no debe haber problema y será bastante rápido" el proceso.

Así, una vez tramite el proyecto de ejecución, el Ministerio de Justicia deberá licitar las obras, y desde el Ministerio prevén colocar la primera piedra en este 2026.

PLAN DE VIVIENDA

En otro orden de cosas, Benedicto García ha avanzando también que el equipo de Gobierno está trabajando en el Plan de Vivienda que el Gobierno de España ha aprobado recientemente, aunque todavía está perfilando la fórmula para que los talaveranos "tengan vivienda disponible aportando lo mínimo o nada por la construcción".

Sobre el Puente Viejo, García ha recordado que el alcalde, José Julián Gregorio, ha remitido varias cartas reclamando información sobre el proyecto definitivo que el Ministerio continúa redactando y que debería haberse conocido a principios de año, lo mismo que la cantidad que se designará para su rehabilitación.

Por otra parte, ha mostrado su preocupación, dado que el consejero de Cultura de la Junta de Comunidades, Amador Pastor en la visita que giró a Talavera cuando lo hizo también el ministro Ernest Urtasun, dijo que los técnicos de la Junta iban a colaborar con el Gobierno de España y para eso iban a ponerse en contacto con los técnicos del Ayuntamiento.

"No he encontrado a ningún técnico municipal que me haya dicho uno de la Junta se haya puesto en contacto con él para absolutamente nada".

TRANSPARENCIA

Sobre la transparencia municipal, Benedicto García ha señalado que el equipo de Gobierno "no niega ningún tipo de información" y se ha preguntado la nota que una auditora externa pondría al Ministerio de Transportes o al Gobierno nacional.

Por otra parte, ha tildado de "atrevimiento" que el PSOE hable de opacidad cuando el Ayuntamiento ha pedido información a la Junta en tres ocasiones sobre la Plataforma Logística y no ha recibido respuesta alguna.

JUNTA DE GOBIERNO

En Junta de Gobierno se ha aprobado la propuesta de adjudicación del contrato de servicio de información turística y gestión de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Talavera de la Reina a la empresa Ebone Servicios Educación y Deportes S.L. por 142.350,76 euros IVA incluido.

Se ha dado luz verde al protocolo para la renovación de la adhesión del Ayuntamiento a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (RED DTI), al que el Ayuntamiento se adhirió en agosto de 2023 y no supone desembolso económico para el Consistorio.

También se ha aprobado el expediente para la concesión demanial de uso privativo de los bienes muebles de dominio público (24 bicicletas con cargadores individuales y tres módulos portátiles para su custodia y carga) para la gestión y explotación de sistema de movilidad sostenible en Talavera, por dos años y con una prórroga posible de hasta 5 años.