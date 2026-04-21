Equipo de Gobierno toledano desmiente que en Toledo haya "invasión turística" y la oposición le acusa de ocultar datos

Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento del Ayuntamiento de Toledo. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, ha informado este martes de los porcentajes actualizados de capacidad de las viviendas y apartamentos de uso turístico en Toledo. Una media que en el Casco Histórico se sitúa en el 6,70%, sobre un límite del 12%.

Delgado ha aportado esas cifras en la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento, donde tras recordar que dicho límite "se bajó del 20% al 12%", ha defendido que "no se puede decir" que la ciudad "está satura por el turismo".

También ha señalado que hay algunos distritos del Casco que se sitúan al 0% de saturación, tal y como informa el Consistorio toledano.

"La valoración media llega al 6,70%, lo cual es más que razonable decir que no sufrimos, exceptuando en la zona de concentración turística, la invasión, que ustedes invocan, para trasladar esa sensación de preocupación", ha dicho, refiriéndose a los grupos de la oposición.

El presidente de la comisión, en declaraciones a los medios tras la misma, ha dejado claro que "no hay un grado de saturación como para preocuparnos por esta cuestión.

En otro orden de cosas, durante la comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento se ha aprobado por unanimidad las declaraciones de especial interés o utilidad municipal de varias obras en el Casco Histórico de la ciudad.

Por último, se ha dado cuentas del informe favorable para el otorgamiento de calificación urbanística A I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. para soterramiento de línea aérea de media tensión de doble circuito '3540-25-Los olivos 1' y '3540-24-'los olivos 2' entre los apoyos Nº 9962 Y Nº 25800, en la 'Senda de la Hoyada', Polígono 79, Parcela 8 y Polígono 17, Parcela 2, del catastro de rústica, al sitio de la dehesa de Pinedo en el término municipal de Toledo.

PSOE ACUSA AL ALCALDE DE "OCULTAR LA SATURACIÓN"

En dicha comisión, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha criticado duramente la gestión del equipo de Gobierno de Carlos Velázquez, asegurando que "viven alejados de la realidad de la ciudad" y que su acción política evidencia "falta de planificación, previsión y sensibilidad con los vecinos y vecinas de Toledo".

En relación con la problemática de los pisos turísticos en el Casco Histórico, Noelia de la Cruz, ha denunciado que el gobierno municipal ofrece un dato de media que no refleja la situación real de saturación en determinadas zonas.

"No sé qué le parece a usted 100 pisos turísticos en un solo barrio. Este gobierno está alejado de la realidad y de espaldas a los vecinos y vecinas", ha señalado, subrayando que los residentes perciben una "sensación de saturación e invasión" que dificulta su vida diaria.

La portavoz socialista ha criticado que el hecho de que el Gobierno local utilice medias globales de ocupación "no sirve a quienes viven en los distritos más tensionados", y ha lamentado que se haya perdido la oportunidad de establecer una regulación eficaz.

"Han perdido la oportunidad de poner reglas claras para garantizar la convivencia entre residentes y turistas", ha afirmado, recordando que la ordenanza estuvo "más de dos años en un cajón" y que, cuando se puso en marcha, lo hizo con datos desactualizados, de 2023, que es cuando inició su tramitación el gobierno socialista.

Asimismo, ha cuestionado la utilidad de la ordenanza de regulación de la actividad turística, asegurando que "no ha servido para resolver los problemas de convivencia vecinal" y que únicamente ha generado conflicto con el sector.

"SIN HECHOS NI REALIDADES"

De igual modo, según informa el partido, ha criticado que la celebrada este martes sea "una comisión de trámite que evidencia que los anuncios del alcalde son humo", aludiendo al denominado "vial de Charlie", que unirá "supuestamente" Azucaica con el Polígono, sobre el que el alcalde anunció que pondría la primera piedra antes de que acabara 2026, pero del que "no se ha obtenido ninguna información concreta".

"La respuesta ha sido que no saben cómo va la tramitación, ni los plazos, ni la financiación, ni si quiera sabemos si van a expropiar terrenos", ha denunciado, lamentando que comisión tras comisión "se repiten las mismas dudas sin resolver".

De igual modo, ha criticado la llegada por urgencia de nuevas modificaciones de crédito, a 40 minutos de iniciar la Comisión de Hacienda, para hacer frente al pago, en este caso, de las escuelas infantiles municipales.

"Este Gobierno toma decisiones de manera poco transparente y de espaldas a los grupos y a la ciudadanía", ha señalado, criticando que en apenas tres meses de ejecución presupuestaria ya se hayan registrado cerca de medio centenar de modificaciones.

IU ACUSA AL EQUIPO DE GOBIERNO DE USAR "LA TÉCNICA DEL TRAMPANTOJO"

Mientras, el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, considera que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo está aplicando "la técnica del trampantojo" para convencer a la ciudadanía de que la saturación de pisos turísticos "no hace peligrar la convivencia vecinal ni el acceso a la vivienda residencial".

Frente a los datos ofrecidos el concejal de Urbanismo, que reflejan un índice de saturación medio del 6,7%, el portavoz de IU enfrenta que esta media no se ajusta a la realidad que viven los vecinos porque "ni se incluyen el resto de posibilidades de alojamiento turístico como hostales, hoteles e incluso conventos ni se obtiene ese porcentaje de una fotografía real del número de viviendas residenciales sino de una proyección de viviendas residenciales, es decir, se calcula el porcentaje sobre un número de viviendas muy superior a las que hay".

Fernández, que según informa el grupo ha celebrado que se ofrezcan periódicamente la actualización de estos datos "pese a la incongruencia" de que el equipo de Gobierno rechazara la moción de IU en la que se pedía esta medida, ha advertido de los riesgos de la "complacencia" con la que los responsables del equipo de Gobierno leen los datos que además "contrasta radicalmente con la sensación que tienen los vecinos".

Así, ha criticado que "el nivel de saturación y de tensión que se ha ganado a favor de la empresa turística se ha perdido a favor de la accesibilidad a espacios de vivienda familiar" y ha vuelto a reclamar que los datos contemplen el resto de barrios de la ciudad porque "la información de fuera de las murallas no nos la han enseñado y en el Polígono por ejemplo podrían aprobarse 1.200 pisos turísticos, es decir, 1.200 viviendas que se arrebatarían a las familias".

ESCUELAS INFANTILES DE GESTIÓN PÚBLICA

En cuanto a la aprobación de diversas modificaciones presupuestarias, algunas relacionadas con las Escuelas Infantiles, Fernández ha vuelto a reclamar la necesidad de una reflexión sobre la posibilidad de remunicipalizar este servicio "por el que estamos pagando además del IVA y el beneficio empresarial, reequilibrios económicos a una empresa privada que tiene un negocio que debería ser a riesgo y ventura".