Equipo de Gobierno ve como una "cita histórica" para la ciudad el duelo entre el Deportivo Guadalajara y el Barça

Archivo - El Pedro Escartín de Guadalajara. - AYUNTAMIENTO - Archivo

GUADALAJARA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes, Armengol Engonga, cree que el partido que disputará el próximo martes 16 de diciembre el Deportivo Guadalajara frente al FC Barcelona será "un día de fiesta, una cita histórica" para la ciudad.

Desde que se conoció el resultado del sorteo, el interés ciudadano se disparó hasta provocar, según sus propias palabras, "una avalancha bastante grande" de solicitudes de entradas.

Guadalajara ya vive en clave Copa del Rey y el emparejamiento del Club Deportivo Guadalajara con el FC Barcelona en los dieciseisavos de final ha desatado "una auténtica ola de ilusión en la ciudad", que se prepara para uno de los partidos más señalados de su historia reciente.

El club ha logrado 1.000 nuevos abonados en tan solo cinco horas, un "récord absoluto" en su historia que refleja el entusiasmo que ha generado esta eliminatoria.

El Ayuntamiento, por su parte, ha reiterado su respeto a la autonomía del club en la organización del encuentro. "Ellos tienen la potestad y la responsabilidad, y lo están gestionando muy bien", ha señalado Engonga a preguntas de los periodistas durante la presentación de la San Silvestre 'Ciudad de Guadalajara', subrayando que todas las entradas las gestiona directamente el Dépor.

Aun así, la institución municipal ha ofrecido su ayuda y colaboración para lo que necesiten.