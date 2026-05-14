Escalona exige a la Diputación una partida presupuestaria para recuperar el castillo: "Está para ayudar a los pueblos"

Archivo - El castillo de Escalona (Toledo) un día después del derrumbe de la torre albarrana, el 15 de marzo de 2026. - GABRIEL SOLERA/EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Toledo y alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, ha exigido este jueves a la Diputación provincial una partida presupuestaria "seria e importante" para ayudar a la recuperación del castillo de la localidad, recordando a la institución que "está para ayudar a los pueblos".

A preguntas de los medios, tras una rueda de prensa sobre la prestación de servicios sociales de Atención Primaria en la provincia, Gutiérrez ha recordado cómo la Diputación se ha comprometido en ayudar a la restauración de las murallas de Talavera de la Reina, algo que le parece "extraordinario", recordando la "especial responsabilidad" que tiene también con los municipios pequeños.

"La Diputación está para ayudar a los pueblos, fundamentalmente a los más pequeños, e igual que destina una partida para la recuperación del patrimonio de la ciudad de Talavera, que, repito, me parece bien, tiene la obligación de ayudar a los municipios con la recuperación de su patrimonio", ha incidido Gutiérrez.

En este sentido, ha recordado que la Institución provincial "no está para comprar Escuelas de Enfermería ni está para comprar edificios en la ciudad de Toledo para regalárselos al Ayuntamiento ni a nadie", volviendo a manifestar la necesidad de que se dedique una partida para recuperar un "patrimonio tan importante, tan histórico, tan grande, como es el castillo de Escalona".

Dicho esto, el primer edil ha confirmado que este mismo jueves han comenzado las labores de desescombro de la parte de la torre albarrana del castillo, que colapsó a mediados de marzo, una vez que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Patrimonio, ha autorizado dichos trabajos, que también cuentan con una supervisión arqueológica contratada por el Ayuntamiento.

Las labores de desescombro "podrán terminar en dos o tres días", ha comentado Gutiérrez, quien ha explicado que también hay una labor previa de clasificación de las piedras que serán reutilizadas en la consolidación de otros elementos del propio castillo.

"El castillo va a seguir con su hoja de ruta, que consiste fundamentalmente ahora en la consolidación de los elementos" y en la restauración de otros que, tras el derrumbe, se vio que necesitaban de esa consolidación. Una vez termine el desescombro se iniciarán las obras, "que no tienen por qué durar más allá de dos o tres meses".

La idea del Ayuntamiento de Escalona es la de reabrir el castillo y recuperar las visitas "lo antes posible" y que, para los días 16, 17 y 18 de octubre, cuando la localidad celebra sus Jornadas Medievales, pueda estar abierto "porque esté todo perfectamente consolidado y no haya ningún elemento que ofrezca ningún tipo de peligrosidad".

No obstante, ha defendido que si esa apertura puede ser antes mejor, recalcado que durante el tiempo en que estuvo abierto fue muy importante para la economía del municipio y que durante diez meses pasaron por sus puertas más de 30.000 personas.