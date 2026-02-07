El escritor Gianrico Carofiglio señala desde Cuenca la oportunidad que tiene Europa de unirse y ser "una superpotencia"

El escritor Gianrico Carofiglio en el Festival de Las Casas Ahorcadas de Cuenca - EUROPA PRESS

CUENCA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Las Casas Ahorcadas de Cuenca cierra este sábado su edición número 13, que este año ha reforzado su proyección internacional con la presencia de autores como Gianrico Carofiglio.

El escritor italiano, que ejerció de fiscal durante 22 años, participó este viernes en una de las mesas redondas del festival y este sábado tiene un encuentro con los lectores para conversar con ellos sobre su última novela, 'El horizonte de la noche', protagonizada por su personaje talismán, el abogado Guido Guerrieri y en la que canaliza la indignación que le produce la violencia contra las mujeres, como explicó este viernes a los asistentes a la sesión que se celebró en el Centro Cultural Aguirre de Cuenca.

En una entrevista a Europa Press, Carofiglio ha explicado que uno de los puntos fuertes de esta novela es "que se basa en dos niveles diferentes: la narración fiel de una investigación de un juicio y, por otro lado, la vida real de una protagonista".

En el cine hay múltiples ejemplos de que la temática judicial funciona muy bien. En el caso de la novela, Carofiglio, aunque cree que "habría que preguntárselo a mis lectores", opina que puede dar buen resultado si se manejan bien dos cuestiones. La primera es la capacidad de construir "una historia cerrada y capaz de producir suspense" y, en el caso de investigaciones y juicios, "saber cómo funcionan en el mundo real".

La segunda parte es "la capacidad de contar la vida interior del protagonista" y eso, en su caso, se produce "porque yo estoy interesado en él".

Todo esto, según Carofiglio, produce dos formas de suspense: el que tiene que ver con el juicio y el que tiene que ver "con que los lectores quieren saber qué hay en la mente de Guido Guerrieri o en el resto de personajes".

Respecto a estos dos niveles que tiene 'El horizonte de la noche', Carofiglio cree que "escribir de una investigación o de un juicio es más fácil que contar un mundo interior".

El escritor italiano, que ha vendido más de cuatro millones de ejemplares con esta serie de novelas, confiesa que se divierte mucho "cuando escribo partes en las que puedo usar el humor, aunque no sean muchas, porque a mí me gusta que las personas se rían". En concreto, subraya que le gusta mucho la ironía y considera que es una "buena herramienta dramática".

¿Qué es lo que atrae al lector a una temática judicial? Carofiglio supone que lo primero que le interesa es saber si el imputado es culpable o inocente, Sin embargo, para él esa no es la cosa más interesante, "porque en el proceso hay una estructura dramática apasionante" y afirma que ha conocido a miles de jóvenes "que después de haber leído alguno de mis libros, han decidido hacerse abogado o juez".

"ESTA LOCA EXPERIENCIA DE TRUMP SE VA A ACABAR MÁS ANTES QUE DESPUÉS"

Preguntado sobre si la actualidad le enriquece a la hora de escribir Carofiglio, que pasó también por la política, responde que "no mucho, porque aunque mis novelas están ambientadas en la contemporaneidad, los acontecimientos políticos son una parte marginal.A mí me gusta más hablar de la política en los ensayos que en las novelas".

Eso no quiere decir que entienda la novela como una forma de desconectar, "es que la realidad política puede alejar de lo que es el verdadero foco de la obra, que está en la investigación, el juicio en los personajes".

Carofiglio se pone "más serio" en las novelas que en los ensayos, incluso en una situación política con tanto movimiento como la actual, especialmente desde el punto de vista internacional. En su opinión, "este periodo es una oportunidad para Europa de unirse más y volverse lo que es, una superpotencia".

El exfiscal italiano piensa que, después de esta "loca experiencia de Trump que se va a acabar más antes que después, las cosas no serán lo que eran, y eso puede ser una oportunidad", mientras que esta etapa seguramente no ser verá como una broma, "pero tendremos un sentido de irrealidad, como ha ocurrido con el Covid".

"¿'CRIMEN Y CASTIGO' ES UNA NOVELA O ES UN CRIME?"

Volviendo a la literatura, el escritor, reacio a las etiquetas, ha reflexionado sobre el tratamiento que recibe la novela negra, a veces etiquetada como literatura de mala calidad. "Chesterton decía que la división entre novelas de género es inútil, la verdadera división es entre novelas bien escritas y mal escritas" y lanza una pregunta para ver si sabemos distinguir: "¿'Crimen y Castigo' es una novela o es un crime?"

Por otro lado, apunta sus gustos sobre literatura española, en los que aparecen Mannuel Vázquez Montalbán, Javier Marías y Javier Cercas.

Finalmente, el escritor adelanta su próximo proyecto, dirigido a los jóvenes, que será "un libro de educación en el compromiso civil", con el título 'Encender fuegos. Manuel de lucha y amabilidad'.

Además también trabaja en una novela de Guido Guerrieri "pero en la que no habrá ningún juicio". Por lo tanto, "estará el personaje, pero no el contexto. Me gusta mucho romper los esquemas de las categorías porque, como habrás entendido, no me gustan mucho".