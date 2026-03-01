La Escuela de Traductores de Toledo acoge el próximo jueves una conferencia sobre la mujer mayor en el Islam medieval

TOLEDO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Santa Cruz y Museo de Santa Cruz, ¡Vivo! han programado una serie de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que arrancarán este jueves, 5 de marzo, con la conferencia 'Vida en los márgenes. La construcción de la mujer mayor en el Islam medieval'. Impartida por Rita Navarro Valero, se va a celebrar en la Escuela de Traductores.

Según informa la Asociación de Amigos del Museo de Santa Cruz, Valero, investigadora predoctoral en la Escuela de Traductores de Toledo, analizará las formas en las que la edad articula, junto con otros elementos como la religión, la clase social o el estatus jurídico, la vida de las mujeres, con especial atención a la vejez femenina en el sultanato mameluco, que abarca las regiones de Egipto y Siria entre los siglos XIII y XVI, pero también a lo largo de todo el arco mediterráneo, llegando hasta Al-Ándalus.

La conferencia tendrá lugar a partir de las 19.00 horas, con acceso libre hasta completar el aforo disponible. Como novedad, se va a realizar en el Salón de Actos de la Escuela de Traductores de Toledo, que se ubica en el antiguo Palacio del Rey Don Pedro (plaza de Santa Isabel, 5).