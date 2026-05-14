Espacios "únicos" como baños y mezquitas de Toledo podrán visitarse el fin de semana en XIV Jornada de Puertas Abiertas

Cartel de la Jornada de Puertas Abiertas de Toledo. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Las XIV Jornadas de Puertas Abiertas de Toledo permitirán al público conocer espacios "únicos" de la ciudad a través de visitas guiadas y teatralizadas. En esta ocasión, la iniciativa mostrará baños y mezquitas de la capital regional este sábado, 16 y domingo, 17 de mayo, con entrada libre por orden de llegada.

Así lo ha manifestado este jueves en rueda de prensa el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; junto al gerente del Consorcio, Jesús Corroto, quienes han presentado estas terceras jornadas, enmarcadas en el XXV aniversario del Consorcio de Toledo.

Corroto ha agradecido a los visitantes la alta demanda recibida en las segundas jornadas, que reunieron a "más de 6.000 personas" para conocer conventos y capillas habitualmente cerrados. En esta línea, el gerente del Consorcio ha indicado que para "descongestionar" las visitas se vincularán dos espacios en esta ocasión, abriendo un total de cuatro espacios dobles.

Así, estas terceras jornadas contarán con visitas a los Baños del Cenizal y del Caballel, a los Baños del Ángel y la Casa del Judío, la Mezquita de El Salvador y el Pozo del Salvador, así como a la Mezquita de San Sebastián y los Baños de Tenerías. Con horario de 10.30 a 13.30 horas, y de 16.30 a 19.30 horas, siendo el último pase 30 minutos antes del cierre.

"Lo que hemos querido es otros cuatro espacios, pero que son prácticamente ocho, porque están vinculados de dos en dos", ha apuntado Corroto. Por ejemplo, el caso de la Casa del Judío, se podrá visitar "parte de esa Judería, una casa importante de la ciudad, de esta persona que ayudó en el viaje de Colón a América y que fue uno de los banqueros de Isabel la Católica, y vinculado a tres minutos está el baño del Ángel", ha explicado el gerente.

De su lado, Velázquez ha resaltado el interés "verdaderamente grande" que están despertando las visitas a espacios "menos conocidos" de la ciudad. "Vamos a seguir", ha aseverado el alcalde, incidiendo en que desde el Ayuntamiento recogen esa demanda "tan importante" del público "de seguir abriendo espacios que habitualmente no están a disposición de todo el público".

Por último, el primer edil ha animado a "todos los toledanos" a que visiten el Casco Histórico, "que lo vean de una manera completamente distinta, como lo han visto hasta ahora", realizando estas actividades y haciendo "más conocido el patrimonio menos conocido de la ciudad, gracias a la labor del consorcio".