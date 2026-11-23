Presentación de las Jornadas Cervantinas de Esquivias. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, ha participado este lunes en la presentación de las XLVII Jornadas Cervantinas de Esquivias, que se celebrarán del 5 al 13 de diciembre y que están declaradas de Interés Turístico Regional, reafirmando el compromiso de la institución provincial con esta celebración, que se ha consolidado como una de las grandes referencias culturales y turísticas de la provincia.

Durante el acto, celebrado en la Diputación junto a la alcaldesa de Esquivias, Almudena González, la responsable de la Casa Museo Cervantes, Susana García, y el concejal de Cultura, Daniel Palomo, Romera ha destacado el valor de unas jornadas que mantienen vivo el vínculo histórico de la localidad con Miguel de Cervantes, que contrajo matrimonio con Catalina de Salazar en 1584, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El vicepresidente ha señalado que uno de los mayores valores de esta celebración reside en "su capacidad para hacer que la historia salga de los libros, recorra las calles y se convierta en una experiencia que pueden compartir vecinos y visitantes".

En este sentido, ha puesto de relieve la importancia de la recreación de la boda de Cervantes y Catalina, uno de los actos centrales de la programación, junto con las representaciones teatrales, el mercado cervantino y las numerosas actividades que permitirán a vecinos y visitantes disfrutar del ambiente y las tradiciones del Siglo de Oro.

Romera ha querido reconocer especialmente la implicación de los vecinos y colectivos de Esquivias, destacando que "estas jornadas son el resultado del trabajo y la implicación de todo un pueblo", y ha agradecido la labor del Ayuntamiento, de la Casa Museo Cervantes y de todas las asociaciones y personas que contribuyen a mantener viva esta tradición.

COMPROMISO CON LA CULTURA

Durante su intervención, el vicepresidente ha reafirmado el respaldo de la Diputación de Toledo a esta celebración. "Desde la Diputación de Toledo tenemos muy claro que apoyar iniciativas como esta es apostar por la cultura, por el turismo y por las oportunidades de nuestros municipios", ha asegurado Romera, quien ha defendido que "nuestro patrimonio histórico y nuestras tradiciones son una riqueza que debemos proteger, pero también compartir y dar a conocer".

En este contexto, el vicepresidente ha recordado la reciente participación del Taller de Teatro Municipal de Esquivias en Sabor Toledo, el festival gastronómico organizado por la Diputación en el Parque de la Vega de la ciudad de Toledo, donde representó 'Las Cervantinas'. "Una bonita muestra de cómo la historia y la cultura de un municipio pueden llegar a toda la provincia", ha remarcado.

El vicepresidente ha señalado que "Esquivias demuestra que una localidad puede hacer de su historia un motivo de orgullo colectivo y, al mismo tiempo, un atractivo turístico y cultural capaz de proyectar su nombre más allá de nuestras fronteras".

Por último, Romera ha felicitado a todos los que hacen posibles las Jornadas Cervantinas y ha animado a los toledanos y a quienes visiten la provincia a acercarse a Esquivias del 5 al 13 de diciembre para disfrutar de una celebración que combina historia, cultura y participación ciudadana.

NUEVAS ESCENAS PARA REVIVIR LA HISTORIA

Por su parte, la alcaldesa de Esquivias, Almudena González, ha destacado el orgullo que supone para el municipio mantener una relación tan estrecha con Miguel de Cervantes y ha subrayado que las jornadas son una oportunidad para acercar ese legado a vecinos y visitantes.

"Son unos días muy especiales porque no todos los pueblos pueden presumir de tener una relación tan estrecha con el escritor más universal de nuestras letras, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de ello", ha señalado.

González ha anunciado como una de las principales novedades de este año la renovación de los textos de las escenas cervantinas, realizada por el dramaturgo Óscar Galán, que aportará un nuevo aire a las representaciones sin perder su esencia histórica y tradicional.

La alcaldesa ha destacado que estas jornadas "no consisten solamente en recordar nuestra historia, sino en hacerla vivir, acercarla a nuestros vecinos y visitantes y, sobre todo, conseguir que las nuevas generaciones conozcan y valoren el enorme patrimonio cultural que tenemos".

Asimismo, ha agradecido a la Diputación su apoyo, que ha calificado de fundamentales para seguir impulsando las tradiciones y dar a conocer la riqueza cultural de Esquivias, así como la implicación de organizadores, medios de comunicación, actores, asociaciones, hosteleros y vecinos.

La vida de Esquivias en el siglo XVI Por su parte, la responsable de la Casa Museo Cervantes, Susana García, ha explicado que la programación de este año permitirá descubrir distintos aspectos de la vida de Esquivias en el siglo XVI a través de seis escenas teatrales, cinco de ellas nuevas, que se representarán en diferentes espacios históricos del municipio.

Entre las novedades figuran escenas que recrean el primer encuentro de Cervantes y Catalina, las relaciones entre las familias de la época, la importancia del vino en Esquivias o disputas relacionadas con impuestos, además de la tradicional representación de los niños de la piedra.

García ha explicado que los visitantes podrán seguir un recorrido circular por las distintas localizaciones, con varios pases de las escenas, hasta llegar a la recreación del enlace matrimonial de Cervantes y Catalina, que se representará una única vez ante el público congregado.

"Queremos que quienes nos acompañen ese día no sean únicamente unos espectadores, sino que recorran nuestras calles, descubran nuestro patrimonio y se sientan parte de la historia de Esquivias", ha señalado.

UNA PROGRAMACIÓN PARA TODOS LOS PÚBLICOS

El concejal de Cultura, Daniel Palomo, ha detallado las principales actividades de las jornadas, que comenzarán el 5 de diciembre con la apertura del mercado cervantino, instalado hasta el día 8 en la plaza de España, y que incluirán también la exposición de artistas locales, el pregón inaugural, las jornadas gastronómicas de la tapa 'Sabor a Esquivias', representaciones teatrales y numerosas propuestas culturales y de animación para todos los públicos Entre las actividades destacadas figuran la visita del escritor brasileño Willy Bergamin Oz, la exposición 'Don Quijote de papel, la magia de la papiroflexia', y la representación, el 12 de diciembre, de la obra 'Catalina, la biografía olvidada de Cervantes', a cargo del Taller Municipal de Teatro. Las jornadas concluirán el día 13 con una jornada de puertas abiertas en la Casa Museo Cervantes.

Palomo ha agradecido el apoyo de la Diputación de Toledo y la implicación de los hosteleros, actores, figurantes, asociaciones y vecinos, invitando a toda la provincia a disfrutar de unas jornadas que combinan historia, cultura, gastronomía y tradición.