Un establecimiento de El Toboso (Toledo) reparte 300.000 euros del segundo premio del Sorteo de Lotería Nacional

Un establecimiento de El Toboso reparte 300.000 euros del segundo premio del Sorteo de Lotería Nacional
TOLEDO 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional ha repartido un premio de 300.000 euros en una administración de la localidad toledana de El Toboso.
Se trata del número 46.705, correspondiente al segundo premio de este sorteo, que se ha vendido en el estanco del establecimiento de la calle Antonio Machado número 43, tal y como informa Loterías en nota de prensa.